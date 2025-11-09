Eddie Jara y Johana Vega en lujoso hotel de Hernandarias

Ya acostumbrados a ostentar lujos, la pareja compuesta por Eddie Jara, titular de Petropar, y la diputada colorada Johana Vega, fueron vistos comiendo juntos en el hotel Bisinii, el mismo donde se festejó el quinceaños de la hija de Justo Zacarías, director paraguayo de Itaipú Binacional y Rocio Abed, diputada colorada cartista.

Eddie Jara y Johana Vega vienen siendo objeto de críticas por la ostentosidad con la que se muestran públicamente.

Incluso la Contraloría General de la República confirmó que analiza las declaraciones juradas de la legisladora a raíz de una denuncia anónima presentada en octubre. El examen se amplió al incluir a su pareja Eddie Jara.

El caso se centra en la posible incongruencia entre sus ingresos y el nivel de vida que exhiben en redes y eventos sociales.

Incongruencia entre ingresos y estilo de vida

Esta ampliación del análisis se dio principalmente a raíz de la ostentosa fiesta de cumpleaños de la legisladora y una denuncia anónima que cuestiona la correspondencia entre los ingresos de ambos funcionarios y el estilo de vida que mantienen.

El examen de correspondencia sobre los bienes de Vega comenzó luego de que la parlamentaria iniciara la construcción de una lujosa vivienda en Mariano Roque Alonso, a solo meses de asumir como Diputada.

A ello, se sumaron las prendas de vestir de lujo, fiestas de cumpleaños muy costosas y con presentación de grupos internacionales, además de un costoso viaje a Europa con su novio. Eddie Jara también realizó un lujoso regalo a la legisladora, llenando la Cámara de Diputados con arreglos florales el día de su cumpleaños.

La remuneración actual de la legisladora es de casi G. 40 millones en la Cámara de Diputados y sus gastos mensuales rondan los G. 13 millones, de acuerdo a su declaración jurada.

El titular de Petropar, Eddie Jara, según su más reciente declaración jurada presentada en el 2023, percibe G. 87 millones cada mes entre los G. 40 millones de su remuneración en Petropar, G. 12 millones de docencia y G. 35 millones de intereses cobrados, esto sumado a lo que percibe anualmente en concepto de aguinaldo, gratificaciones y alquileres, que totaliza G. 156 millones.

Precios en el hotel Bisinii

El hotel Bisinii cuenta en su página web con los precios de hospedaje en cada una de sus habitaciones.

La habitación Deluxe King con vista a la piscina cuesta US$ 80 por noche para dos personas. La misma, pero con vista a la ciudad, cuesta US$ 88 por noche.

La noche en la habitación Deluxe Twin con vista a la ciudad y el frente del hotel cuesta US$ 80.

La Suite Junior cuesta US$ 185.90 la noche para dos personas, según el cálculo que se puede hacer en la misma página web. La suite royal tiene un costo de US$ 280 por noche. La Deluxe Family Suite tiene un costo de US$ 480 la noche.

La Family Suite tiene un costo de US$ 450 la noche.