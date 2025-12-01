Las imposiciones no resultan, sostiene el senador Afara

El líder del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), anunció este sábado su respaldo al vicepresidente del país, Pedro Alliana, como precandidato para las elecciones generales de 2028 que definirán al sucesor del actual mandatario, Santiago Peña.

Cartes dijo que hace días le anticipó la decisión a Alliana al decirle: “Perdóname, Pedro, pero vos serás el próximo presidente de la República del Paraguay”.

Con respecto a esta situación, el senador Juan Afara dejó en claro que las imposiciones no resultan. “Creo que nuevamente hay un error. Cuando uno no siente al Partido, cuando quiere hacer las cosas con otro propósito, cuando quiere obligar a la gente. Pero es el sistema que ellos imponen y que aceptan”.

“Están los que van a ser sometidos y los que no vamos a ser sometidos. Estamos los colorados que somos libres”, sostuvo.

Cartes y Peña piden "concordia" ante desbande y pobre gestión e imponen a Alliana

Sobre como podría afectar esto a las elecciones municipales con candidaturas impuestas, el legislador apuntó: “No quiero adelantar nada, pero como colorado voy a trabajar por las municipales. Pero no es bueno, no es saludable (la imposición de candidatos)”.

Cuando fue consultado sobre el desbande en la Cámara Alta por parte de Honor Colorado, respondió: “Hake pea (cuidado con eso). Hay gente que se harta de someterse. Se cansa de recibir órdenes y directivas”.

Cambiando de tema, el parlamentario comentó que el domingo estuvo por Fuerte Olimpo, precisamente en el Hospital de la ciudad, y comentó que en el sitio no hay anestesiólogo.

“En Fuerte Olimpo, cuando alguien se sube a una ambulancia para llegar a Loma Plata son 6 o 7 horas. No hay un avión militar con un personal ahí para que pueda socorrer a las personas. Estas son las cosas que nos tienen que interesar. Ese abandono que hay puede afectar al Partido”.