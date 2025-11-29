Cartes y Peña piden “concordia” ante desbande y pobre gestión e imponen a Alliana

La excusa para la convocatoria a esta “plenaria” de Honor Colorado fue la de oficializar la precandidatura cartista a la intendencia de Asunción del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, pero, en realidad, evidenció la desesperación de Cartes y Peña ante un inicio de posibles deserciones en sus filas, el evidente enojo de la dirigencia y debido a las dudas -hasta del propio Alliana- sobre su candidatura a la presidencia de la República en 2028.

“Hacía falta esto (encuentro). Acá, que se entienda bien, estamos en falta con la dirigencia. Este es un kunu’u (cariño) para ustedes”, dijo Cartes expresamente, reconociendo la existencia de reclamos de seccionaleros al gobierno y al Partido Colorado.

El propio Peña también lo asumió diciendo: “Lo que menos he buscado en este cargo de presidente de la República es buscar adulones que vengan a decir que todo está bien. No está bien todo, pero si reconozco que no está bien, también acepto el desafío de querer hacer mejor y yo quiero hacer mejor para la dirigencia del partido”.

Ante el escenario de posible quiebre interno como ya empezó en la bancada de HC en el Senado, tanto el titular de la ANR como el presidente de la República hablaron de “concordia” y de evitar las “ofensas” y “ataques”, y prometieron recibir más a la dirigencia.

En al menos tres ocasiones, Cartes le “estiró de la oreja” a Peña. Primeramente le advirtió: “Te estaré buscando. Tendrás que irte al Partido Colorado presidente (Peña), pero hablemos ya de concordia, de amistad, no ya de peleas” y le recordó la frase de Alliana de “no hacerse los churros”.

“Nos hacemos los churros y no somos churros, el único churro acá es el Partido Colorado”, le recordó Cartes a Peña que, si bien se comprometió a seguir apoyándolo, le exigió que responda más a la ANR, pese a que el mandatario se pasó el acto adulándolo.

“Así como al principio de tu mandato nos comprometimos a estar a tu lado a muerte... ahora el doble, ahora más, con el pedido de que te acerques más al partido”, insistió a HC.

En varios momentos, insistieron con la “concordia”, aunque, de manera contradictoria, también ratificaron que querían que todos los candidatos de la ANR en las municipales sean de HC.

“La concordia es lo que tiene que reinar dentro de las filas del Partido Colorado. Tenemos que competir, claro que tenemos que competir, pero pasadas las internas, la concordia es lo que tiene que unir y galvanizar, cuando decimos todos somos lista 1”, dijo al inicio Peña. Por su parte, HC pidió “no peleas, no agravios, no insultos” y “cuidamos nuestra boca”.

Santi también expresó su intención de que “nuestros candidatos (de la ANR) sean los candidatos de Honor Colorado en toda la República del Paraguay”, a lo que HC respondió: “Yo insisto, movimientos ya no. Yo insisto, los movimientos son pasajeros y los que nos mantiene con este fervor es ANR, Partido Colorado”.

Otra púa que le tiró HC a Peña fue cuando dijo a Alliana estar “muy orgulloso de tu gestión”, “pero acá es determinante la gestión del próximo presidente (Peña) para que el próximo presidente sea colorado, y yo quiero que sea del movimiento Honor Colorado”.

Todo esto pese a que Peña se pasó “chupándole las medias”, comparándolo con Bernardino Caballero y remarcando que “Honor Colorado, desde su fundación hasta esta parte, tiene un solo líder y se llama Horacio Manuel Cartes Jara”.

Cartes impone candidatura al propio Alliana

En la plenaria de Honor Colorado, integrantes de la cúpula hablaron de supuestamente no imponer candidaturas. Sin embargo, contradiciendo esas expresiones, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes le impuso al movimiento y al propio vicepresidente de la República Pedro Alliana, a quién retó como si fuera su subordinado para que asuma la postulación a la presidencia para el 2028.

Ante los presentes, durante su discurso Cartes abiertamente contó como le llamó fuertemente la atención a Alliana para que se comporte ya como “futuro presidente”, lo que no hizo más que evidenciar la manera en que las candidaturas son impuestas incluso ante la duda del propio afectado.

“Les quiero pedir que trabajemos juntos y que Pedro Alliana sea nuestro presidente. Y esto viene porque hace unos días estábamos hablando y... ‘yo tengo que explicarle, tengo que aclarar’, me decía el vicepresidente. No, no tenes un carajo que aclarar Pedro. Vos ya tenes que hablar más firme, mi hermano querido: ‘Voy a ser presidente de la República’”, reveló Cartes.

No es la primera vez que Cartes intenta lanzar a Alliana como candidato a presidente por HC, pero en esta ocasión lo reprendió públicamente.

“Hay que hablar más fuerte mi querido hermano porque, si titubeamos, no sirve. Y te dije, vos serás el próximo presidente de la República. E’asumí (hay que asumir)”, le reiteró Cartes antes de darse un abrazo.

El exmandatario comenzó refiriéndose al actual vicepresidente como “futuro presidente de la República” y contó que Alliana le dijo previamente: “No podes (anunciar), no es la hora”, ante lo cual respondió: “Mentira, ¿cuándo va a ser la hora? Ahora. No hay que alargar”.

En su discurso, Alliana dijo supuestamente estar “orgulloso” de la gestión de Peña. “Nos quedan todavía 2 años y 8 meses para seguir trayendo el país que todos soñamos” y que estoy seguro que “dentro de poco, todos los paraguayos sí van a estar mejor” (sic).

Alliana también ignoró las posibles fugas o división de bancada en Senado, destacando que, supuestamente, un diputado está en espera de aprobación para sumarse a la bancada de HC, aunque no dijeron quién sería.

Pérez terminó en segundo plano

Supuestamente, la plenaria de Honor Colorado era principalmente para decidir y lanzar oficialmente la candidatura del titular del Comité Olímpico Paraguaya (COP), Camilo Pérez como precandidato de Honor Colorado a la intendencia de Asunción. Sin embargo, este ni siquiera llegó junto con el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

El mismo arribó acompañado del titular de la Cámara Baja y diputado por Capital, el cartista Raúl Latorre y habló escuetamente sobre sus propuestas. Por ejemplo, habló de cómo pretenden cubrir las deudas dejadas por el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.