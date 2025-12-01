“Regalo” de tierras: titular del Indert se pone a disposición de la Fiscalía

Tras la reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, señaló que se pone a disposición de la Fiscalía para ser investigado, luego de ser acusado de “regalar” al menos tres inmuebles en el área donde se construye el puente del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta.

“Voy a hablar con Anticorrupción de la Fiscalía. Yo mismo voy a pedir que se presenten todos estos antecedentes para que se lleve a la justicia y no utilizar un ámbito político como el Parlamento para acusar una administración”, expresó.

Resaltó que las acusaciones en su contra fueron “muy fuertes”. Mencionó que se le atribuyeron “asociación ilícita con el crimen organizado” y hechos punibles relacionados con corrupción por el supuesto “regalo” de tierras.

“Lo que veo es que los que están disconformes, en realidad, están manifestando opiniones de carácter político. Lo más sano acá es crear esa comisión parlamentaria, empezar a trabajar por todo el trayecto de la vía oceánica y, en segundo lugar, enviar estos antecedentes a la Justicia para que juzguen de conformidad al marco legal las condiciones de mi actuación”, añadió.

Legisladores visitarán zona de “regalo” de tierras

Ruiz Díaz, además, comentó que una comitiva integrada por representantes del Indert y senadores visitará la zona para verificar la situación de las tierras.

“Los parlamentarios quieren estar seguros de que se esté utilizando bien esa tierra. Los parlamentarios dicen para ir a verificar y si encuentran que efectivamente no se ajustan; entonces, quitar nuevamente esas tierras. Van a necesitar una normativa del Indert para sacarla. Otra alternativa que ellos plantean es impulsar un proyecto de ley para recuperar a favor de patrimonio nuevamente del Indert”, afirmó.

Asimismo, negó haber “regalado” tierras a precios irrisorios y aseguró que firmó adjudicaciones dentro del régimen de valores ya establecidos.

En ese sentido, apuntó que la responsabilidad sobre la adjudicación corresponde a la administración anterior, a cargo de Gail González, extitular del Indert durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.