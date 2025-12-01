Santi actúa como “barrabrava”, dice Nakayama

“Está un poco perdido el presidente, que está actuando como barrabrava, como hurrero y no como primer mandatario. Él debería de moderar su tono. Mucho menos debería aparecer amenazante hacia un senador que le está haciendo un gran favor”, como es avisarle sobre un presunto caso de negociado grave que salpicaría a uno de sus colaboradores.
La reacción “patoteril” de Peña y la falta de respuestas a las denuncias de fondo hacen sospechar a Nakayama que el mandatario no solo no estaría interesado en investigar el caso, sino que podría estar implicado no solo en este, sino también en otros “negociados”.
“Yo creo que Francisco Ruiz Díaz debe saber muchas cosas y que Francisco Ruiz Díaz habrá acompañado varias otras barbaridades de amigos del poder del presidente Santiago Peña. Por eso Santiago Peña se pone nervioso. Porque o si no, no tiene ningún sentido la reacción que ha tenido”, deslizó el senador opositor.
En tono amenazante el presidente Peña se dirigió a Nakayama como el “senador de apellido japonés” y que si se enfrenta a Ruiz Díaz, este se encontraría “con una verdad que es como una piedra –dura– y cuando te golpea te puede tirar al piso”.
Nakayama dijo la dura verdad a Peña y pretende evitar que se entregue terrenos públicos en un sitio clave a G. 500.000 la hectárea y a personas no sujetas de la reforma agraria.
“El presidente primero tiene una fijación con las piedras. Si se acuerdan hablaba que solo ‘le tiran piedras al árbol que da frutos’. Así fue con el tema de (Óscar) González Daher. Ahora dijo que Francisco Ruiz Díaz es como una piedra. Y por la pinta, yo lo que soy la piedra en el zapato del presidente, por eso es lo que no puede dormir”, señaló.
Destacó que esas expresiones en tono discriminatorio lo único que hacen es dejar mal parado al propio Peña y sobre todo con Japón, el cual visitó no hace mucho entre sus tantos viajes y que tiene una buena relación histórica con Paraguay.