Senador insiste en la vulnerabilidad de las máquinas y el TSJE asegura fiabilidad

El senador liberal Éver Villalba insistió en la vulnerabilidad de las máquinas de votación que el Tribunal Superior de Justicia Electoral alquilaría al consorcio Comitia-MSA, debido a que es el único oferente que se presentó en el actual proceso de licitación de arriendo.

El parlamentario, durante el programa En Detalles, emitido ayer por ABCTV, indicó que mediante una aplicación de teléfono puede vulnerarse el chip de los boletines que se introducen en las máquinas; es decir, modificarse el sentido del voto antes, durante o después del sufragio.

Manifestó que la Justicia Electoral actúa más como un defensor del consorcio Comitia-MSA, cuyos apoderados están vinculados al grupo Ueno y Vázquez, exsocios del presidente Santiago Peña, antes que ser custodios de la voluntad popular y garantizar que los votos de los ciudadanos sean respetados.

Villalba manifestó además que se flexibilizaron los requisitos de controles técnicos en el Pliego de Bases y Condiciones para el arriendo de las máquinas.

El senador liberal impulsa un proyecto para volver a utilizar boletines en las próximas elecciones.

Insiste en que toda la dilación del proceso de compra de las máquinas de votación, que finalmente se suspendió, y ahora se optó por el arriendo, forma parte de un “plan” bien ejecutado por el cartismo para “cocinar” las elecciones en el país.

Dijo que dicho plan comenzó con la quema de las máquinas de votación ocurrida en septiembre del 2022, meses antes de las elecciones generales del 2023 donde resultó ganador el presidente Santiago Peña, candidato cartista del Partido Colorado.

Aseguran fiabilidad

En representación de la Justicia Electoral participaron del programa Fausto Von Streber, director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y Dominick Ramírez, vicedirectora del TIC, quienes aseguraron que no se flexibilizaron los controles para el alquiler de las máquinas para favorecer al consorcio Comitia-MSA, único oferente.

“No se puede vulnerar la máquina de votación. Hay muchos elementos de seguridad. El sentido del voto no se puede modificar una vez que el elector confirma su selección. Está encriptado y no se puede modificar el sentido del voto, pues una vez confirmado solo queda en ‘solo lectura’”, aseguró Von Streber.

Por otro lado, Dominick Ramírez explicó que si bien en el proceso de compra de máquinas el consorcio Comitia-MSA incumplió algunas pruebas de funcionalidad y garantía de datos, no se flexibilizó el pliego para beneficiarlo ahora, sino más bien se reforzó la seguridad.

“Se reforzó, hay más seguridad en el pliego. Además hay todo un protocolo de prueba de seguridad donde se somete a estrés a las máquinas, similar a la que soportaría un día de votación en condiciones de calor o sin energía eléctrica”, dijo.

Pide exponer ante el PLRA

El senador Ever Villalba, mediante una nota, solicitó a Hugo Fleitas –presidente del PLRA– exponer ante el pleno del Directorio liberal la vulnerabilidad del sistema de votación.

El parlamentario solicitó hacer la presentación antes de la próxima sesión convocada para considerar los acuerdos electorales en los distintos distritos con miras a las municipales 2026.