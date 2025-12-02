Diputado “exhorta” a Peña a decretar feriado el 26 de diciembre

El presidente Santiago Peña había anunciado que el viernes 26 de diciembre será un feriado, aunque hasta ahora no emitió decreto para oficializar su medida. Al respecto, hoy el diputado Hugo Meza, aliado cartista, aseguró que su bancada y “otros compañeros que se van a sumar” apoyan la medida.

Por eso, dijo que va a “exhortarle al Presidente a sacar el decreto” para el próximo feriado nacional después de Navidad.

“Para que las familias paraguayas nos podamos organizar. ¿A qué se debe? ¿De dónde sale? (el feriado) es producto de la escucha de las necesidades de su pueblo. Es una decisión que entiende al pueblo y actúa en consecuencia“, defendió el colorado.

Asimismo, asegura que “es bola” que los gremios empresariales estén en contra de la propuesta, ya que no se va a prohibir trabajar ese día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministra destaca la política de fortalecimiento del rubro turístico, respecto al feriado del 26

Feriado del 2 de enero

El legislador también aseguró que el feriado para el 2 de enero del 2026 “no es una idea descabellada” y la posibilidad se encuentra dentro de las atribuciones del presidente Santiago Peña, por lo que también instó a la misma declaración para ese día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El feriado largo para contribuir un poquito más, para reencontrarse en familia, para compartir ese preciado tiempo con sus seres queridos. Es un poco de empatía, les puedo asegurar que los trabajadores van a rendir muchísimo más en sus empresas al regreso de una fiesta”, concluyó.

Lea más: ¿Feriado el 2 de enero?: “El Gobierno busca lavarse la cara y generar empatía”