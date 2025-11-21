Peña dice que el feriado del 26 de diciembre “tiene sentido”

El presidente Santiago Peña se refirió nuevamente a la posibilidad de declarar feriado el viernes 26 de diciembre, un día que quedaría “en el medio” entre Navidad y el fin de semana. Según el mandatario, la medida facilitaría la movilización de las familias y tendría un impacto positivo en la economía de fin de año.

Peña explicó que observa el tema desde su lógica. “El 24 no es feriado, la gente va a trabajar; el 25 es Navidad, y el 26 muchos van a querer quedarse un poco más con la familia antes de volver a la capital”. Por eso, considera que la medida “tiene sentido” tanto en el plano familiar como económico.

Lea más: ¿Feriado el 26 de diciembre o el 2 de enero? Esto responde Santi Peña

No obstante, recordó que los gremios empresariales ya se manifestaron en contra, motivo por el cual, decidió realizar una consulta directa a la ciudadanía. “Estoy preguntando día a día qué opina la gente. Personalmente, me inclino por el sí”, afirmó.

El feriado “2 de enero”, reservado para el Mundial

Peña también habló del eventual feriado del 2 de enero. Respondió que prefiere reservar esa fecha para el Mundial 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó que aún quedan dos feriados móviles disponibles este año y que su intención es utilizarlos estratégicamente: “Quiero guardar ese día para cuando Paraguay juegue, para cuando realmente amerite. Me animo a soñar con un Paraguay campeón del mundo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: MEC prevé hacer coincidir las vacaciones de invierno con el Mundial 2026

Responde a Duarte Frutos y a la interna colorada

Con relación a las críticas del expresidente Duarte Frutos, Peña sostuvo que le tiene “aprecio especial” y que simplemente tienen estilos distintos de liderazgo.

“Yo no soy de maltratar en público. Creo en el trabajo en equipo y en la firmeza sin agraviar”. Sostuvo además que Duarte Frutos utilizaba el menosprecio durante su gestión como presidente.