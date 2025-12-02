¿Feriado el 2 de enero?: “El Gobierno busca lavarse la cara y generar empatía”

Mario Valera, senador colorado disidente, salió al paso del proyecto presentado por sus colegas de Honor Colorado que instan al Poder Ejecutivo a decretar feriado nacional el viernes 2 de enero de 2026.

La propuesta, que será analizada mañana en sesión ordinaria de la Cámara Alta, se sustenta en razones económicas, turísticas y sociales, apoyándose en las facultades de la Ley N.º 7544/2025, que permite al Ejecutivo establecer feriados especiales.

Sin embargo, el legislador manifiesta que el gobierno busca lavarse la cara y generar empatía.

“Me hace recordar el aforismo romano de pan y circo para el pueblo, ojalá que no sea esa es la motivación principal. Me parece excesivo ya declarar feriados por Navidad y por Año Nuevo”, manifestó.

Agregó que eso no generará entusiasmo en el sector de la banca, de la industria y del comercio, porque se tiene que generar actividad económica.

“Yo creo que es un poco excesivo el uso que tiene el Presidente de la República, esta facultad de poder declarar estos feriados”, indicó.

Reiteró que el Gobierno busca “lavarse un poco la cara, este fin de año, que fue un año realmente malo para el Gobierno con todas las denuncias y sospechas de corrupción”, enfatizó.