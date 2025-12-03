¿Riesgo de perder mayoría en Senado? Lo que opinan desde la bancada cartista

Tras la creación de una bancada colorada independiente, el líder del grupo de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, indicó que considera que no se puso en riesgo la mayoría de la ANR en la Cámara Alta.

“No creo que la mayoría está en riesgo. Hablé con el senador Carlos Núñez y con el senador Alfonso Noria. Yo creo que van a seguir apoyando la gestión de gobierno. El Gobierno es colorado y ellos son colorados”, dijo.

Chase también descartó que el movimiento HC se maneje como una asociación que vota de acuerdo a una orden, sin tener en cuenta el debate interno o en el pleno del Senado.

“Nunca hubo aplanadora. Acá hay una conjunción de senadores que toman decisiones en el mismo camino”, mencionó.

Cartistas critican liderazgo de Natalicio Chase en bancada del Senado

Relación con Galeano y vínculos con el Ejecutivo

El senador señaló que desconoce algún rechazo en su contra por parte del senador Erico Galeano, quien dejó la bancada cartista para formar la independiente con Alfonso Noria y Carlos Núñez. “Desconozco, yo le aprecio mucho a Galeano”, mencionó.

Asimismo, indicó que Galeano “nunca” le informó que el presidente Santiago Peña no le respondía a sus comunicaciones, aunque aclaró que no interviene en los relacionamientos entre legisladores y el mandatario.

Igualmente, descartó que Galeano, procesado por presunto narcotráfico, le haya solicitado intervenir en su causa, ante cuya presunta negativa de la bancada cartista lo obligó a dejarla.

Liderazgo democrático dentro de Honor Colorado

Chase, asimismo, descartó que, pese a ser líder de la bancada cartista, emita órdenes a los legisladores que la conforman. “Cómo pio le voy a ordenar a nadie acá, soy el igual de todos, solo soy el secretario coordinador. Tampoco soy el que transmite”, mencionó.

Afirmó que las decisiones se toman en bancada. “Acá no hay ninguna instrucción directa que venga. Vienen opiniones del Ejecutivo, las analizamos y no siempre estamos de acuerdo. Es absolutamente democrática la bancada”, mencionó.

Tensión en el cartismo: ni Zacarías Irún, ni Colym; Peña nomina a Maidana para la Permanente

Coincidencia de criterios con otros legisladores

El senador Silvio ‘Beto’ Ovelar, también de la bancada cartista, coincidió con Chase en que las decisiones en Honor Colorado se toman de forma conjunta.

“En la ética uno decide individualmente de acuerdo a su saber y entender, qué decisión tomar; en política, es una asociación entre hombres y mujeres en donde hay que concertar y en donde, muchas veces, el criterio individual no prima, sino el de la mayoría”, mencionó.

Asimismo, insistió que dentro de Honor Colorado prima la democracia, pues las decisiones se toman con base a votaciones internas.