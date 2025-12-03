Tensión en el cartismo: ni Zacarías Irún, ni Colym; Peña nomina a Maidana para la Permanente

La semana pasada el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) había adelantado que buscaba un candidato de consenso entre el senador Javier Zacarías Irún y el senador Colym Soroka. Sin embargo, tras el encuentro del Movimiento Honor Colorado surgió una sorpresa: ninguno de los dos fue finalmente elegido.

En lugar de ellos, el presidente Santiago Peña decidió nominar al senador Derlis Maidana (ANR, HC), quien actualmente se encuentra de viaje en Bruselas. Su nombre no figuraba entre los favoritos iniciales, según fuentes del Legislativo.

Su nombre surge en medio de las fugas de tres senadores cartistas de la bancada oficialista en el Senado. Maidana había manifestado públicamente su disconformidad con el sector porque no fue el elegido para presidir el Senado, pese a la promesa de Peña.

En la última elección de la Mesa Directiva del Senado, donde Bachi modificó las reglas de juego para perpetuarse hasta el fin del periodo parlamentario como presidente del Senado también puso un cerrojo en el reglamento interno para que su revocatoria de mandato sea por 30 votos y no por una mayoría simple.

Zacarías Irún habría sido vetado por la derrota catastrófica en las elecciones municipales en Ciudad del Este, donde se impuso Daniel Mujica de Yo Creo frente al candidato del Partido Colorado Roberto González Vaesken.

El senador esteño no quiso ahondar en su candidatura para la Permanente y alegó que no formará parte de la comisión porque estará de viaje por Italia durante 20 días. Mientras que Soroka ya había sido presidente de la Permanente en el primer año.

La interna se tensó cuando la bancada cartista decidió vetar las postulaciones de Colym Soroka y Javier Zacarías Irún, inclinando el tablero y obligando a reformular la propuesta oficialista.

Como alternativa de último momento, pese a la nominación de Peña a Maidana surgió también la candidatura del senador Patrick Kemper, que según las fuentes fue planteada por el mismo legislador.

Esta mañana se eligen a los seis titulares y tres suplentes

La sesión prevista para la fecha definirá a los seis senadores titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Permanente, el órgano legislativo que queda a cargo durante el receso parlamentario, que va del 21 de diciembre al 3 de marzo.

La Comisión Permanente tiene la función de vigilar y dar seguimiento a los asuntos urgentes del Congreso mientras los legisladores se encuentran en receso.