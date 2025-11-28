Cartistas critican liderazgo de Natalicio Chase en bancada del Senado

La exsenadora Norma Aquino alias Yamy Nal fue expulsada del Senado tras filtrarse un audio en el que se le escuchaba decir que la donación de Taiwán iba a ser una repartija entre el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y otros “cuates” del cartismo.

En su descargo afirmó que fue víctima de una “conspiración” encabezada por el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase. Según su versión, el senador habría retenido durante meses unos audios que la involucraban y los habría utilizado como represalia por su voto en contra del aumento presupuestario para la ANEAES.

La exlegisladora sostuvo que dicho incremento favorecía al hijo del exmandatario Nicanor Duarte Frutos, a quien acusa de perjudicar políticamente a su padre desde su cargo en Yacyretá.

Aquino también reveló que Chase la habría insultado en el pasado, llamándola “vómito de la política”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Bachi descarta fuga en Honor Colorado y asegura que el Senado no pierde mayoría

Erico Galeano cuestionó manejo de Chase

Las diferencias con el liderazgo de Chase no se limitarían a Aquino. El senador Erico Galeano, uno de los legisladores salientes del cartismo, fue igualmente contundente al explicar su alejamiento del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque evitó dar nombres, señaló que su salida responde a “problemas personales” con el jefe de la bancada, en una alusión directa a Chase. Su declaración reforzó la percepción de que persisten tensiones profundas dentro del bloque oficialista.

Fuentes legislativas consultadas señalan que Chase enfrenta cada vez más cuestionamientos debido a su trato con sus propios colegas. Legisladores del sector afirman que el senador mantiene una conducción rígida y confrontativa, lo que habría generado fricciones con distintos miembros del bloque.

Lea más: Erico Galeano confirma intención de dejar bloque cartista por “problemas personales”

Otro de los senadores molestos fue Hernán David Rivas, quien habría quedado especialmente molesto luego de que Chase realizara actividades proselitistas en su departamento sin coordinación previa, situación que interpretó como una intromisión en su territorio político.

Rivas al igual que la senadora Lizarella Valiente también estaba en las negociaciones para conformar una bancada B del oficialismo.

A esto se suma la molestia del senador Derlis Maidana (ANR, HC), quien luego de quedar fuera de la presidencia del Senado, tras la maniobra de Bachi para reasegurar su presidencia hasta el fin del periodo parlamentario, pretendía ocupar el liderazgo del bloque oficialista.