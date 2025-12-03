Senadora exhorta al Ejecutivo a frenar adjudicación de tierras del Indert

Ante los presuntos regalos de tierra en Carmelo Peralta, la senadora Yolanda Paredes (CN) presentó un proyecto de declaración que exhorta al Ejecutivo a paralizar la adjudicación de tierras por intermedio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La iniciativa responde a los escándalos que indican que el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, regaló tierras a precios irrisorios en zona del Corredor Bioceánico.

“Si el Indert no suspende esta resolución vamos a seguir repitiendo la misma historia de la concesión de las 29 hectáreas, el escándalo último de la familia de Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal; el Indert va a seguir dándole curso a peticiones o adjudicaciones de tierras fiscales a precios irrisorios. Eso ya no se puede permitir, no podemos permitir seguir regalando tierras del Estado”, dijo.

Hasta una reforma del Estatuto Agrario

Señaló que la suspensión de la adjudicación de tierras debe darse hasta que haya un acuerdo de la reforma del Estatuto agrario, que remueva la resolución interna del Indert que define actualmente los precios irrisorios en la Región Occidental o Chaco.

Mencionó que las tierras se están adjudicando a valores de entre G. 170.000 y 500.000 por hectárea, pese a que estas tierras están “supervaloradas” considerando que se ubican en zona del Corredor Bioceánico.

Paredes, además, refirió que averiguarán si esta misma situación se replica en otras zonas del país.

Mencionó que hay antecedentes que la existencia de una “mafia generalizada” en el Indert, que -según dijo- se manejó históricamente como una inmobiliaria privada.