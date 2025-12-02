Yolanda Paredes impulsa pedido a la Corte sobre irregularidades en adjudicaciones de tierras en Carmelo Peralta

El proyecto figura en el orden del día del Senado a iniciativa de la senadora Yolanda Paredes del Partido Cruzada Nacional (CN). Ayer, durante su visita a la mesa directiva del Senado, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, no presentó documentos que expliquen la venta de tres terrenos a precios considerados irrisorios en el área estratégica cercana al futuro puente del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta.

Pese a intentar responsabilizar a administraciones anteriores, las adjudicaciones cuestionadas fueron firmadas por él mismo en 2024. Según los datos mencionados en la reunión, se habría beneficiado a personas que no califican para la reforma agraria.

El pedido de informe que pretende ser elevado a la Corte —a través de la Dirección General de los Registros Públicos— tiene como fin obtener datos oficiales, actualizados y completos sobre la situación de dominio de una serie de matrículas y fincas ubicadas en Carmelo Peralta, incluyendo sus desprendimientos y títulos respectivos.

La senadora Paredes, en su proyecto, argumenta que esta información es indispensable para analizar el cumplimiento del Estatuto Agrario, especialmente en vista de las adjudicaciones realizadas en un territorio clave para el desarrollo del Corredor Bioceánico.

Lista de matrículas y padrones solicitados

El proyecto solicita detallar la situación dominial de las siguientes matrículas y fincas del distrito de Carmelo Peralta:

Nº R05/164 – Padrón 311, Nº R05/164 – Padrón 312, Nº R05/163 – Padrón 313, Nº 155 – Padrón 168, Nº R03/267 – Padrón 302, Nº R05/72 – Padrón 149, Nº 707 – Padrón 323, Nº R03/107 – Padrón 248, Nº RR03/107 – Padrón 347, Nº 105/RR03 – Padrón 362.

Así también, el Nº 105/RR03 – Padrón 249, Nº 106/RR03 – Padrón 408, Nº 105/RR03 – Padrón 361, Nº 105/RR03 – Padrón 250, Nº F3571 – Padrón 414.

En caso de ser aprobado el proyecto de resolución, se establece un plazo de 15 días para que la información sea remitida al Senado, conforme al Artículo 192 de la Constitución Nacional, que obliga a las instituciones del Estado a responder requerimientos del Congreso.

El distrito se ha convertido en un punto estratégico debido a la construcción del puente del Corredor Bioceánico, lo que elevó el valor de las tierras y multiplicó las denuncias por adjudicaciones irregulares, ventas a precios muy inferiores al mercado y favorecimiento a personas sin derecho a ser beneficiarias de la reforma agraria.