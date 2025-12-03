Yolanda Paredes desafía a Enrique Riera y exige aclaraciones sobre presuntos vínculos familiares en tierras públicas

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) apoya supuestas invasiones de tierras de Senabico.

La senadora respondió al senador con permiso que no integra el grupo de senadores que presentó en 2022 el proyecto de ley sobre el destino de inmuebles incautados por Senabico. El proyecto busca que los inmuebles rurales incautados sean destinados al INDERT para reforma agraria.

Paredes sostuvo que la crítica del ministro acerca de una supuesta pérdida de fondos para programas de rehabilitación “no tiene sustento”, ya que los inmuebles transferidos deben ser adquiridos por INDERT, lo que garantizaría ingresos al Estado.

La legisladora cuestionó que, según ella, el ministro “llama invasores a los pobres e inversores a los ricos”, mencionando el caso de la Finca 916, donde afirma que la Ley Zabala–Riera “solo se aplica a campesinos y no a empresarios”.

Además, Paredes señaló irregularidades en tierras cercanas al Puente de la Bioceánica, donde —según su denuncia— 29 hectáreas del INDERT fueron adjudicadas por apenas 580.000 guaraníes por hectárea, totalizando 18 millones de guaraníes.

Paredes pidió explicaciones sobre el abogado que representó al adjudicatario Francisco Gabriel Ehereke Irrazabal en ese caso, afirmando que se trata de Manuel Riera, sobrino del ministro. Aseguró que esto forma parte de un patrón de “regalos de tierras” a grupos empresariales con vínculos políticos.

“No apoyo invasiones, apoyo la reforma agraria”, dice senadora

Paredes enfatizó que no promueve invasiones de tierras fiscales, no tiene vínculos políticos con líderes campesinos como Elvio Benítez y que su trabajo en la Comisión de Reforma Agraria, la cual preside, se centra en impulsar el acceso a la tierra, infraestructura y caminos para que las familias rurales puedan desarrollarse.

“No estoy en ningún negociado de tierras, ni apoyo invasiones. Lo que defiendo es la reforma agraria y el uso social de la tierra”, afirmó.

La senadora recordó que el 26 de noviembre presentó un pedido de informe a Senabico solicitando el listado de inmuebles rurales administrados por la institución, la ubicación, fecha de recepción y tipo de administración, los datos sobre arrendamientos, remates y destino de recursos. Además de la información sobre ganado administrado y pérdidas reportadas.

Paredes denunció que en el Chaco paraguayo grupos empresariales —muchos de ellos extranjeros— se han apropiado de grandes extensiones, mientras comunidades paraguayas siguen sin acceso a tierra productiva. Aclaró que no está en contra de la inversión extranjera, pero exige que las tierras públicas no sean regaladas.

“Quieren tierras del Paraguay, que las compren y paguen su verdadero valor. Eso es lo que debe defender el gobierno”, dijo.