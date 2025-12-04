Cartistas planean apriete a ciudadanos para recaudar en municipios pudiendo impedir trabajar y hasta viajar

En el borrador de orden del día analizado ayer por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados figura como punto 2 “B” y “C” los proyectos del diputado cartista Néstor Castellano para modificar la ley tributaria a favor de intendentes municipales de todo el país (a puertas de año electoral) y que no solo busca meter la mano en el bolsillo del contribuyente, sino que además podría afectarlo laboralmente e, incluso, privarle de la posibilidad de salir del país.

Esto dado que el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 194° inciso “A” de la Ley N° 125/1991 “que establece el nuevo régimen tributario” plantea impedir a quienes adeuden tributos en sus respectivos municipios a que puedan acceder al Certificado de Cumplimiento Tributario expedido por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Se propone que el pago del impuesto inmobiliario sea un requisito obligatorio para la obtención del Certificado de Cumplimiento Tributario”, señala la exposición de motivos del proyecto.

Acotó que la falta de este mecanismo de apriete “lleva al incumplimiento en el pago de dicho impuesto por parte de los contribuyentes municipales, considerado de baja recaudación y alta morosidad en casi la totalidad de los municipios del país”.

El propio proyectista reconoce que pretende plantear esto como una forma de “apriete” para el pago de impuesto inmobiliario, debido a que el “Certificado de Cumplimiento Tributario es un documento indispensable para la realización de diversas actividades económicas y administrativas”.

Esto podría atentar directamente contra la posibilidad de salir del país de cualquier ciudadano, ya que uno de los requisitos para tramitar el pasaporte es el citado Certificado de Cumplimiento Tributario.

Además, también puede afectar la obtención de créditos y la realización de trámites notariales.

Hasta podría impedir trabajar a negocios

El segundo proyecto riesgoso es el que modifica el artículo 83° inc “A” del “Nacimiento de la Obligación Tributaria” de la Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”.

En este caso, la exposición de motivos detalla que “se propone la adición de un inciso a la Ley que rige la emisión de documentos tributarios de la DNIT, estableciendo que, al momento de solicitar la autorización o timbrado de documentos tributarios, el contribuyente deberá adjuntar el Certificado de Cumplimiento Tributario Municipal”.

El documento será “expedido por la municipalidad de su domicilio fiscal, que acredite estar al día con el pago del Impuesto a la Patente Comercial o Profesional del último ejercicio fiscal vencido”.

En pocas palabras, proscribirá a negocios en mora con el municipio al impedirle seguir trabajando -al menos legalmente-, ya que el timbrado es requisito fundamental en la factura legal. Esto forzará al comercio a operar ilegalmente, o a cerrar, ya que mal podría pagar sus deudas si no puede trabajar.

Hay grave riesgo de que esto pueda prosperar sobre todo en Diputados, ya que el planteamiento se da a puerta de las elecciones municipales del 4 de octubre del próximo año, donde los diputados son “señores feudales” en sus departamentos.