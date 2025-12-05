Hugo Estigarribia calificó a Nicanor de saltimbanqui de la política

El jueves, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció que el expresidente Nicanor Duarte Frutos ahora forma parte del oficialismo.

Esta noticia generó muchas reacciones de diferente índole, por parte de varias personas dentro de la política.

Uno de ellos fue el abogado y politólogo Hugo Estigarribia, quien a través de su cuenta oficial de X, calificó a Nicanor de saltimbanqui de la política.

“Borra con el codo lo que escribió con la mano”, señala la publicación.

Seguido sostiene: “Este expresidente NDF (Nicanor Duarte Frutos), que quiso violar la Constitución para ser Senador activo y que dijo de todo, y en todos lados, de HC (Horacio Cartes), ahora termina abdicando de sus palabras y actos sin ruborizarse. ¡POLITIQUERÍA!”.

Históricamente, el nuevo afiliado había “disparado” hacia su correligionario, incluso hasta el punto de decir que lo único que hacía el cartismo “es tirar migajas al pueblo”.

Asimismo, en la campaña electoral que disputaron Fuerza Republicana y Honor Colorado, Duarte Frutos fue uno los actores políticos del oficialismo que más fuerte tiroteó contra Cartes y Peña.

“Nos sumamos al movimiento Honor Colorado con la convicción de unir al coloradísimo, dejar atrás la confrontación estéril y trabajar en todos los frentes por las futuras victorias del Partido Colorado, la gobernabilidad y el éxito del Gobierno Nacional”, escribió Duarte Frutos.