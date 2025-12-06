Arnaldo Samaniego dice ser “el DT que Asunción necesita”

Samaniego, exintendente capitalino del 2010 al 2015, busca así el “rekutu” en el cargo y fue presentado, en una alusión futbolera, como “el DT que Asunción necesita”.

Su sector, liderado por su hermana, la senadora Lilian Samaniego, consolida así una alianza con el movimiento Fuerza Republicana liderado por el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez.

El precandidato remarcó que su proyecto no responde a acuerdos de cúpulas ni arreglos dirigenciales, sino al acompañamiento de la gente.

“Soy el candidato del pueblo, de la dirigencia trabajadora y de los vecinos que cargan todos los días con los problemas reales de la ciudad. A esa confianza la voy a honrar”, señaló.

Se comprometió públicamente a trabajar para devolver al Partido Colorado la credibilidad perdida por malas prácticas.

Acompañaron el acto los senadores Luis Pettengill y Juan Afara.