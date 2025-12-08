Ratifican condenas a militar y esposa en caso “Tío Rico”

El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, Anticorrupción y Delitos Económicos ratificó las condenas a 2 años con suspensión de la ejecución para el coronel Luis Belotto, su esposa Alba Lida Ale de Belotto y el Abg. Miguel Mendieta, por el hecho de soborno agravado en el caso “un celular para Tío Rico”.

Los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias resolvieron, por unanimidad, confirmar la Sentencia Definitiva N° 419 del 4 de setiembre de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que integraron los jueces Ana Rodríguez (presidenta), Elsa García y Matías Garcete.

Según lo resuelto por el tribunal de alzado, en el fallo apelado por las defensas no se observan vulneraciones a la norma; y los camaristas puntualizan que en el recurso planteado los recurrentes se han limitado simplemente a argumentar su desacuerdo contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, en razón a que únicamente mencionan el reclamo sin demostrar la incorrección de los juzgadores que cause un menoscabo a los ahora condenados y porque consideran que no está fundamentado.

Celular para “Tío Rico”

El presunto traficante de drogas Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano ingresó a la cárcel militar de Viñas Cue para cumplir la medida de prisión preventiva, por orden del juzgado de Garantías a cargo de la causa penal.

En juicio quedó probado que el Cnel. Luis Belotto mantuvo contacto constante con el Abg. Miguel Mendieta, quien en ese entonces era defensor de “Tío Rico”, y en ese contexto le solicitó al militar que interceda para que el mayor Guillermo Moral acepte un soborno de G. 10 millones para hacer llegar a Insfrán Galeano un celular de la marca Iphone.

Como tuvo la negativa de parte de Moral, el coronel Belotto realizó el mismo ofrecimiento a otro militar, pero éste también se negó. Fue ahí que su esposa Alba Lidia Ale de Belotto logró ingresar hasta la guardia de la cárcel de Viñas Cue con el aparato celular escondido en un paquete de yerba, pero fue descubierta en un control realizado por los militares que estaban de guardia.

Belotto sigue activo

El general César Moreno, comandante de las Fuerzas Militares, explicó la semana pasada que el caso del Cnel. Belotto – quien sigue activo como oficial del Segundo Cuerpo del Ejército - está siendo analizado por la Junta de Calificación de Servicio de las Fuerzas Armadas.

Afirmó que ya se tomó una decisión, pero que no se puede revelar aún porque las decisiones del órgano militar son de carácter reservado.

Denunciante fue asesinado por sicarios

El pasado 2 de octubre, el teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión fue asesinado de un balazo, hecho perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto, frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ambos autores materiales fueron identificados, pero los investigadores sospechan que uno de ellos habría sido también asesinado (falta el resultado del la prueba de ADN) y del paradero del otro nada se sabe hasta ahora.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por Ana Rodríguez (presidenta), Elsa García y Matías Garcete puntualiza en la Sentencia Definitiva N° 419 del 8 de setiembre de 2025, que la declaración del teniente coronel Guillermo Moral en el juicio oral fue “contundente” para la condena a 2 años con suspensión de la ejecución, al Cnel. Luis Belotto, su esposa Alba Lidia Ale y el Abg. Miguel Mendieta.

“En cuanto a la supuesta inexistencia de ofrecimiento de dinero, este Tribunal ha precisado que el testimonio de Guillermo Moral (...) fue conducente y directa en vista de que narró los hechos que presenció personalmente, y no fue (en ningún momento) debilitado”, resalta parte de la sentencia condenatoria.

De hecho, la denuncia de Moral fue la que motivó la investigación del caso “un celular para Tío Rico”, en el que se probó el ofrecimiento de G. 10 millones por parte de Belotto y su esposa, por insistencia del Abg. Miguel Mendieta; para que Moral entregue un celular a Miguel Insfrán, en mayo de 2023, cuando el presunto narco estaba preso en Viñas Cue.

Intermediario de Mendieta

En cuanto a la actuación del Abg. Miguel Mendieta, condenado por el hecho de soborno agravado en calidad de instigador, el colegiado destaca que con la pericia de los celulares de los ahora condenados y con las imágenes de las cámaras de seguridad, quedó probado que el letrado contactó con Luis Belotto y organizó los primeros encuentros.

El tribunal puntualizó que Moral, en su declaración en el juicio, destacó que si bien él no recibió directamente de parte del letrado el ofrecimiento de “la plata”, remarcó que fue el abogado quien tenía al Cnel. Luis Belotto como su intermediario.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia resalta que el Abg. Miguel Mendieta, quien ejercía la defensa de “Tío Rico”, indujo al coronel Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale, desde su primera intervención para contactar con Belotto y su esposa, y que el letrado impulsó la conexión inmediata de los mismos con Moral.