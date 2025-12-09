Daniel Centurión anuncia que no declinará de su candidatura a favor de Arnaldo Samaniego

Daniel Centurión, actual diputado y referente del movimiento Colorado Añetete (abdismo), expresó públicamente que le “hubiera gustado tener a Arnaldo Samaniego a su lado” en su proyecto, respetando al mismo tiempo la decisión de Samaniego de oficializar su propia postulación.

“Yo le quiero mucho y le respeto muchísimo a Hugo Velázquez, él sabe el afecto que le tengo, pero “churro ro’ópe” y “amigo ro’ópe” nomás, declinar no tiene sentido. Acá tenemos que ser serios y yo he manifestado desde hace mucho tiempo y a ustedes les consta, están en los archivos de que yo hice todo lo que pude, utilicé todo mi esfuerzo para que podamos tener una sola candidatura en la disidencia y hablé del único mecanismo científico que es la encuesta”, manifestó.

Anunció que en la noche de este martes oficializará su candidatura en el el Club Fomento de barrio Obrero, donde también celebrará su cumpleaños con correligionarios y amigos.

“Voy a presentar mi candidatura a la intendencia de Asunción en el Club Fomento de Barrio Obrero, que es mi zona donde tengo a mis amigos. Cada año realizo un encuentro con ellos para despedir el año con la dirigencia, con los militantes de mi partido y hoy voy a aprovechar esa oportunidad para presentar oficial realmente mi candidatura”, enfatizó.

También indicó que “caminará Asunción” a partir de mañana, miércoles, con miras a las elecciones internas del partido Colorado.

“Lo más importante para nosotros, fuera de los acuerdos políticos, son los acuerdos programáticos y el modelo de gestión que queremos ofrecer a la ciudadanía en general. Hay un grupo de líderes que acompañan la candidatura presidencial del ingeniero Luis Petengill, entre ellos está el “Toro” Velázquez, la expresidenta Lilian y por el otro lado está Mario Abdo Benítez con Arnoldo Wiens, con otros líderes nacionales”, finalizó.