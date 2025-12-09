Diputados piden informes al IPS y al BCP sobre colocaciones con ueno Bank

El pedido de informes dirigido al IPS incluye varios puntos relacionados con la colocación de activos del banco Ueno S.A. Entre otros puntos más detallados, la Cámara de Diputados solicita a la previsional que:

Indique cómo se compatibiliza la política de colocaciones de activos en Banco Ueno S.A. con el mandato legal que establece la prioridad de la seguridad y liquidez sobre la rentabilidad en la administración de los fondos previsionales. Informe qué límites de exposición por entidad bancaria se encuentran definidos actualmente, a efectos de prevenir una concentración excesiva de los recursos previsionales. Remita el cronograma detallado de vencimientos de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) mantenidos en Banco Ueno S.A. Especifique los criterios técnicos y financieros que utiliza el IPS para evaluar la solvencia y liquidez de las entidades bancarias antes de realizar colocaciones. Explique qué mecanismos se encuentran establecidos para asegurar que los fondos previsionales no queden inmovilizados en instrumentos de largo plazo.

¿Qué piden al BCP?

Así también, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó pedir informes al Banco Central del Paraguay, relacionadas también con ueno. Puntualmente, solicitan que:

Indique cuál fue la justificación técnica para autorizar el diferimiento de pérdidas a Banco Ueno S.A. y bajo qué condiciones se evalúa su continuidad. Señale qué mecanismos de supervisión se aplican para verificar que los accionistas acompañen con aportes de capital, indicando si tales obligaciones se están cumpliendo o no, y remitiendo respaldo documental. Informe cómo se protege al sistema financiero nacional ante un eventual deterioro simultáneo de Banco Ueno S.A. y otras entidades con alta exposición a fondos públicos. Precise qué criterios técnicos y regulatorios se utilizan para autorizar la concentración significativa de depósitos previsionales en una sola entidad bancaria. Indique si se contempla un plan de contingencia para el caso de que Banco Ueno S.A. no logre absorber las pérdidas diferidas dentro del plazo previsto. Informe cuál era el monto de la cartera de crédito vencida de Banco Visión S.A.E.C.A. al momento de su absorción. Indique el saldo total de dicha cartera, incluyendo la porción en mora superior a 60 días. Explique cómo se generan los ingresos por servicios del Banco Ueno S.A. y bajo qué conceptos específicos son percibidos. Especifique el concepto contable y la composición de los montos registrados como “Otros ingresos operativos”, indicando su participación porcentual dentro del resultado operativo total del banco.

Tanto el BCP como el IPS tienen un plazo de 15 días hábiles, para la remisión de los informes solicitados por mandato constitucional.

¿Cuál es el contexto de estos pedidos?

Mes a mes, el banco amigo del gobierno ueno Bank sigue acaparando los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante captaciones por CDA. Pasó de 70.000 en setiembre del 2023, a G. 1,60 billones a julio del presente año, lo que representa un repunte de 2.188%.

