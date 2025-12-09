MafiaDeLosPagarés: Alertan de “trampa” en la rescisión de BNF con Walton y anuncian posibles acciones penales

Aunque la banca estatal anunció la rescisión del convenio con la firma Walton, el legislador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP) reveló una cláusula crítica: los descuentos compulsivos seguirán operando durante 180 días más, prolongando lo que calificó como “un impacto devastador sobre miles de trabajadores afectados”.

La semana pasada, el BNF comunicó públicamente que pondría fin al acuerdo con Walton, empresa que opera el sistema de descuentos automáticos a los salarios de funcionarios públicos afectados por la mafia de los pagarés. Ese anuncio generó inicialmente alivio y expectativas positivas.

Sin embargo, tras la reunión de la comisión, Filizzola señaló que el anuncio venía acompañado de un componente alarmante: “Van a rescindir, pero los efectos de la rescisión se extienden a 180 días. ¡Son 6 meses más en los que van a seguir robando dinero de las víctimas!”, expresó.

El senador calificó como inadmisible que los descuentos compulsivos e irregulares, vinculados a casos de presunta usura y cobros ilegítimos, continúen afectando a miles de compatriotas.

Filizzola anunció que la Comisión Antimafia de pagarés enfocará su investigación en dos frentes: El vínculo contractual y operativo entre el BNF y Walton y las eventuales acciones penales que podrían promover desde el Senado.

“Acá se está disponiendo de una manera irregular del salario de la gente. El banco está para cuidar el dinero que se deposita, no para disponer de ese dinero a su antojo. Eso es sumamente irregular”, afirmó el legislador.

Filizzola describió la trama vinculada a la Mafia de los Pagarés como un sistema complejo, articulado y con fuertes intereses económicos detrás: “Es una trama delictiva muy bien montada, donde hay mucho dinero y muchos intereses. No es fácil, pero hay avances importantes.”

La comisión fue instruida a retomar conversaciones con el Ministerio de Economía, el Banco Central del Paraguay (BCP) y el propio BNF, con el fin de aclarar responsabilidades y acelerar medidas que protejan a los trabajadores afectados.