Presencia de Cartes en reunión secreta es la que desencaja, para diputado colorado

La supuesta reunión secreta entre César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón con Horacio Cartes, José Alberto Alderete y el presidente de la República, Santiago Peña sigue generando críticas.

Entre los sectores que exigen a los seis ministros de la Corte que den explicaciones está la disidencia del Partido Colorado, que cuestionan sobre todo la presencia del presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el encuentro.

Para el diputado del movimiento Colorado Añetete, Roberto González, de confirmarse que existió la reunión, el único que desencaja en la misma es Horacio Cartes, ya que los ministros de la Corte y el Presidente de la República tienen atribución de reunirse entre ellos como representantes de poderes del Estado.

“Ahí el que desencaja un poco en esa reunión es un elemento extrapoder, que es el presidente del partido que tiene cuestiones, asuntos judiciales que se debe resolver y precisamente algunas cuestiones dentro de esos asuntos judiciales están en la CSJ, en la Sala Penal o creo que en la Sala Constitucional, pero aquí algunos miembros de esta sala formaron parte de esta reunión”, sostuvo.

Daña al Poder Judicial

Uno de los puntos que preocupa a los críticos a la supuesta reunión entre Cartes y los ministros de la Corte es que hasta ahora ninguna institución salió a desmentir la misma.

Esto, según el criterio del diputado González, daña la imagen del Poder Judicial, más aún cuando se realiza en un lugar como Mburuvicha Róga, que es la residencia oficial del Presidente de la República, y no se dieron a conocer los puntos tratados en la misma.

“Lo que hace es deslegitimar, daña la imagen, desde mi punto de vista, del Poder Judicial, porque si no hay comunicación oficial de este encuentro, que creo que fue en Mburuvicha Róga, con más razón se tenía que haber comunicado al ingreso, a la salida, entonces no hay duda y al salir se comunica cuáles fueron los temas tratados”, refirió.

Otro punto cuestionable es que no todos los ministros de la Corte participaron, lo que da a pensar que solamente los seis que han ido pueden salvarse de un juicio político y los tres que no fueron van a ser víctimas de un juicio político.

“Para mí, fundamentalmente y principalmente un representante de la Corte y creo que el presidente de la Corte mismo participó del evento, del encuentro. Entonces, alguien tiene que ser vocero, si no el presidente mismo de la Corte y explicar para qué fueron, cuáles fueron los temas abordados”, concluyó el legislador.