Reunión secreta: “Los ministros tienen que dar explicaciones”, dice Samaniego

Luego de la tradicional misa central en Caacupé y la lectura de la Carta Pastoral, la senadora Lilian Samaniego se pronunció ante la prensa sobre la supuesta reunión “secreta” entre el presidente Santiago Peña, Horacio Cartes y varios ministros, donde se habría tratado el proyecto de ley que elimina la rotación de los ministros superintendentes en las circunscripciones judiciales.

“Si eso fue verdad, lo que hay que atender es cuál es la respuesta que da la Corte. Tiene que hacer justicia para todos en igualdad de condiciones. Hoy la justicia no es justa. Los ministros tienen que dar explicaciones, todo se tiene que conocer, todo tiene que ser público”, manifestó.

Lea más: Reacción del ministro Tadeo Rojas a crítica sobre corrupción en Caacupé

La senadora destacó la importancia de permanecer cercana a los reclamos de la ciudadanía, “Voy a seguir viniendo porque es necesario estar con lo que la gente reclama, espera y tiene esperanza”, aseguró.

Según publicaciones, en la reunión habrían participado los ministros César Diesel (presidente de la CSJ), Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. El tema central habría sido el proyecto de ley que modifica la rotación de superintendentes judiciales, un punto que generó inquietud sobre la transparencia y la independencia del sistema judicial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No a la generalización”, pidió Samaniego

Samaniego comentó que escuchar la homilía fue también escuchar al pueblo paraguayo y coincidió con el diagnóstico presentado por el monseñor, aunque hizo una salvedad. “Estoy de acuerdo con el diagnóstico, con una sola observación: la no generalización, porque sino estamos todos en la misma bolsa”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caacupé 2025: monseñor Valenzuela llama a erradicar la corrupción

La parlamentaria mencionó además problemas concretos en la gestión pública que afectan a la ciudadanía y dijo que son la prueba de que la Iglesia tiene razón al cuestionar.

“Por ejemplo, nosotros apoyamos el Presupuesto General de Gastos de la Nación y me entero en la plenaria que solamente el 50% fue ejecución presupuestaria y 35% de ejecución física. Eso habla de la falta de caminos, de todo lo que la ciudadanía necesita y de instituciones que no funcionan”, declaró.