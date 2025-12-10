“Bachi” defiende a titular del Indert

En el orden del día de hoy de la Cámara de Senadores está como asunto a tratar el pedido de interpelación del titular Indert, Francisco Ruiz Díaz.

El presidente del Indert enfrenta acusaciones por “regalar” tierras a precios irrisorios en la zona del Corredor Bioceánico, específicamente en Carmelo Peralta, a personas particulares.

El Presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que la bancada oficialista decidió rechazar o en todo caso, postergar el tratamiento del pedido de interpelación, porque sostienen que faltan más elementos y que no van a poder indagar sobre el tema en las dos sesiones que faltan antes de fin de año.

“Nosotros en bancada decidimos no acompañar. Salvo que se postergue, estaríamos acompañando la postergación. Faltan más elementos. También el presidente del Indert ayer estaba haciendo denuncias muy interesantes que podrían en las diferentes comisiones investigarse, son temas más grosos, y es lo decidido por la bancada. Imposible averiguar, tenemos dos sesiones. Es lo que decidió la bancada, nosotros somos menos de 15”, aclaró.

Bachi defiende a Ruiz Diaz

Al ser consultado por los cuestionamientos a la administración de Francisco Ruiz Díaz al frente del Indert, Núñez lo defendió.

“Yo quiero que compares la gestión del titular del Indert actual, con los anteriores. Yo no soy fiscal, si uno establece bien su cuota de responsabilidad, es lo que queremos hacer precisamente, no a tambor batiente”, aseguró.

Otro tema pendiente era la reforma del transporte público, punto también previsto para la sesión de hoy. Núñez dijo que estarían acompañando la versión de Diputados, con una modificación de un artículo que extendería la concesión del servicio de 2 a 6 años, manteniendo la versión del Senado en ese punto.