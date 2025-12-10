Hoy Senado dará ascenso a militares

Los casos pendientes correspondían al coronel San Med. Darío Fretes Alvarenga (médico militar) y el coronel de Justicia Militar Julio Alberto Vargas Alonso (abogado). Ambos pertenecen a los denominados oficiales complementarios, profesionales incorporados con rango militar, pero que no provienen de la carrera castrense tradicional.

En minoría, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) se opuso al acuerdo constitucional y sostuvo que las respuestas del Ministerio de Defensa no fueron satisfactorias. Insistió en que los militares citados no cumplen los requisitos legales.

Los ascensos se analizarán en el punto N° 5 del orden del día. Se requiere el ascenso a coronel del teniente coronel DCEM Nelson Édgar Zarza Caballero. Asimismo, a 53 militares al grado de coronel y capitán de navío y a otros 23 militares al grado de general de división y/o equivalente.

El dictamen se emitió en una atípica reunión conjunta con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC).

El debate de este punto duró pocos minutos. Algunos senadores conectados en forma telemática creyeron que se trataba del polémico pedido de ascenso de comisarios, el cual fue duramente cuestionado por la condición de los aspirantes a superar la prueba de polígrafo.