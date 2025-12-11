Aparece ocupante original de lote regalado por Indert

Marcos Ávalos Monteiro –quizás aun sin imaginar y mucho menos conocer el proyecto de un Corredor Bioceánico– comenzó el 3 de abril de 1991 la gestión para la titulación de tres lotes de la antigua Colonia Carmelo Peralta (Alto Paraguay) que sumaban la superficie de 60 hectáreas. Realizó ese mismo año y el siguiente los pagos correspondientes ante el entonces Instituto de Bienestar Rural (actual Indert), según los comprobantes que acercó a ABC.

Ávalos Monteiro ya era ocupante de la propiedad y en la misma se dedicaba a la producción agrícola, recordó su hija Fátima Penayo. Lo cierto es que a pesar de los pagos y el proceso iniciado no conseguía la titulación y un día sin mucho trámite y sin explicación fue desalojado para beneficiar a una tercera persona.

Fue en el año 1997 aproximadamente, señaló Fátima Penayo.

La mujer comentó que su padre, a partir de ese momento, comenzó su peregrinar para recuperar el inmueble fiscal que ocupaba. Sin embargo, no lo consiguió; al contrario, su afán hizo que caiga en manos de gestores y estafadores.

Penayo relató que dentro de otras gestiones realizadas por su padre estuvo una visita a la oficina del Indert en Asunción. En esa ocasión –indicó– pudo acceder a su número de expediente y el historial que iba hasta el 2 de julio de 2012.

Luego de eso ya no hay rastros de movimientos en el expediente. Penayo comentó que luego de mucho tiempo, específicamente el año pasado, tanto su padre como ella tomaron la decisión de volver a insistir sobre el inmueble en cuestión. Sin embargo, no fueron recibidos por el actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Nos facilitaron el número de una funcionaria de nombre Vanessa Ortiz para pedir una audiencia, pero jamás tuvimos retorno, señaló.

Penayo dijo que el 23 de enero y 12 de mayo de este año volvieron a insistir mediante notas para dialogar con Ruiz Díaz. Sin embargo, nunca tuvieron una respuesta.

Comentó que luego ya se enteró por los medios de comunicación que el terreno que había sido ocupado por su padre se le adjudicó a la joven de 24 años, Marlene Oviedo Rodríguez. No sabemos ni quién es, porque no es de la zona, expresó.

Fátima Penayo indicó que el predio, desde el desalojo de su padre Marcos Ávalos, solo fue alambrado, pero nunca tuvo una ocupación efectiva. Existe una casita precaria en medio de la propiedad que era ocupada cada tanto por un cuidador, dijo.

Añadió que luego de las publicaciones periodísticas en las cuales se conoció la adjudicación del predio fiscal apareció ganado en el mismo. Comenzaron a traer vacas desde anteayer (por el lunes último), señaló la mujer, quien logró grabar videos del antes y después de la situación de la propiedad.

El actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, adjudicó ese inmueble a Marlene Oviedo en agosto de 2024.