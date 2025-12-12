ANR publicará manual contra el lavado de dinero

La Asociación Nacional Republicana (ANR) convoca a sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno el miércoles 17 de diciembre, a las 17:30, para tratar, entre otros puntos, el denominado “Manual de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la ANR”.

La nota de convocatoria lleva la firma del titular de la ANR, Horacio Cartes, también líder del movimiento Honor Colorado, que tiene mayoría absoluta en la Junta de Gobierno y en la Comisión Ejecutiva.

En otro punto del orden del día figura el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la ANR en el 2026. La cuestión es relevante porque el próximo año se llevan a cabo las elecciones municipales. Las internas están previstas el 7 de junio y las generales municipales el 4 de octubre.

Lea más: “Significativamente corrupto”: trámite de HC para eliminar calificación se hace por separado

Lavado de dinero

El secretario general de la Junta de Gobierno, Eduardo González Báez, quien es además director jurídico de Yacyretá, dijo que la ANR está cumpliendo con las exigencias que establece la Ley de Financiamiento Político y las normas de la Justicia Electoral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El abogado y también miembro de la Junta de Gobierno refirió que por esa razón se publica un manual de prevención “sobre todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Son reglamentaciones que exige la Justicia Electoral, con respecto al financiamiento político que nos exige a los partidos políticos contar con este tipo de manuales. Contamos con un modelo base que proporciona el órgano electoral y en base a eso, adecuamos a nuestras normativas”, expresó a un medio local.

Lea más: Sigue status de “significativamente corrupto”: EE.UU. evaluó “cambios de comportamiento” de Cartes

En la ANR son recurrentes los candidatos a cargos electivos salpicados por el dinero sucio.