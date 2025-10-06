“Significativamente corrupto”: trámite de HC para eliminar calificación se hace por separado

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su listado de personas designadas o bloqueadas al expresidente Horacio Cartes y a la empresa Tabacalera del Este S.A., a la que había impuesto sanciones en 2023.

El abogado Marcio Battilana, experto en derecho penal económico, señaló que lo primero para poder levantar la sanción es ponerse a disposición de la OFAC y litigar.

“Esto significa que se litigó el caso en su administrativa en el Departamento del Tesoro y se terminó revirtiendo, por los motivos que fuera, que se consiguió demostrar allá de que no pasó lo que dijo que pasó, o se complementó la información, o se contextualizaron los datos”, manifestó.

Luego expresó: “En este caso, el gobierno de los Estados Unidos decidió que dadas las circunstancias actuales, las sanciones contra Horacio Cartes, y las empresas vinculadas a él, ya no eran necesarias para incentivar cambios de comportamiento. Por tanto, ya no eran compatibles con la política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Cuando fue consultado sobre la habilitación de la visa, el experto manifestó: “La sanción de visa, es una cuestión administrativa totalmente discrecional y otra de la OFAC, son litigios paralelos separados”

En ese sentido, el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, dijo en conferencia que sigue el proceso ante del Departamento de Estado para que el titular del Partido Colorado recupere su visa de EE.UU. tras haber sido declarado significativamente corrupto.

“El tema de la parte de la OFAC es 100% económico y la visa es personal, queda todo entre partes. El proceso administrativo no es público, es solo para la parte afectada”, finalizó.