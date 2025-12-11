Reunión secreta: pedirán que ministros de la Corte se aparten del caso Kattya González

Robert González relató que inicialmente descartó la información sobre la reunión secreta entre Santiago Peña y seis ministros de la Corte Suprema, por considerarla “tan inverosímil” que la tomó como un simple rumor.

Dijo que confiaba en que los magistrados no se mostrarían “abiertamente sumisos, serviles y claudicantes”, pero que la reunión confirmó lo contrario.

Lea más: Kattya tilda de “criminal” la reunión secreta de ministros de Corte con HC

El abogado recordó que la Corte Suprema lleva más de 22 meses sin dar una respuesta a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la exsenadora Kattya González, contra la resolución del Congreso, que en febrero de 2024 decidió expulsarla arbitrariamente de su banca.

Afirmó que ahora se evidencia varios ministros “operan como brazo ejecutor armado de una facción del Partido Colorado, concretamente del movimiento oficialista Honor Colorado”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La Corte Suprema incurre en increíble mora judicial en el caso Kattya

Sostuvo que algunos ministros “pierden toda referencia” una vez que asumen el cargo, y que el comportamiento mostrado en la reunión “desborda cualquier compromiso republicano”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ministros involucrados en el caso Kattya

Según González, casi todos los ministros que participaron de ese encuentro —salvo Eugenio Jiménez y Garay— son quienes deben intervenir en el expediente de la exsenadora.

Aseguró que lo ocurrido afecta a todos los casos presentes y futuros, y que solo tres ministros demostraron dignidad institucional: Gustavo Santander, quien se negó a asistir, y Víctor Ríos y Ramírez Candia, quienes no forman parte de la “cofradía” y ni siquiera fueron invitados al encuentro, que se mantuvo en total secreto.

Ante la consulta sobre los pasos a seguir, González respondió que “no hay estrategia posible”, pues esta situación “ya desborda lo técnico, lo jurídico y lo procesal”.

Lea más: Advierten que reunión secreta de ministros de Corte con Peña y HC viola equilibrio de poderes

Confirmó que presentarán un pedido formal para que los ministros implicados se aparten del caso Kattya González, pues no tienen expectativas de imparcialidad. “Lo menos que podemos hacer, cuanto más no sea como ejercicio de dignidad, es pedirles que se aparten”, manifestó.

Reunión clandestina y “cantinfleo” de la Corte

El abogado cuestionó duramente el encuentro, que calificó como una “reunión clandestina, a oscuras, en la opacidad absoluta y de espaldas a la ciudadanía”.

Dijo que la explicación posterior de los ministros fue “un balbuceo servil” y “un cantinfleo” que buscó justificar lo injustificable. Hizo énfasis en que una verdadera cumbre de poderes debe ser pública, con agenda abierta y rendición de cuentas, lo que —según él— no ocurrió. Además, recordó que dos ministros fueron directamente excluidos, lo cual demuestra que el encuentro fue secreto.

Lea más: Ministro de Corte Suprema admite reunión con Peña para cuestiones “administrativas”

Criticó además la presunta presencia del expresidente Horacio Cartes en una reunión con mnistros de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, señaló que estos son los ministros que buscan permanecer en el cargo hasta los 75 años y que podrían seguir decidiendo sobre la justicia paraguaya por 15 o 20 años más. “Se declararon inamovibles en causa propia, siendo jueces y parte”, criticó.