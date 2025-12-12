Abogados del Alto Paraná repudian reunión secreta de ministro de la Corte con Peña

El Colegio de Abogados del Alto Paraná emitió el jueves un comunicado en el que condena en términos categóricos la supuesta reunión secreta entre ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República y el titular del Partido Colorado. Los letrados sostienen que un encuentro de esta naturaleza constituye “una afrenta directa a la independencia judicial” y un grave daño a los principios republicanos del país.

“Una conducta impropia y nociva”

Según el comunicado, los ministros que habrían participado del encuentro “ocultaron” la reunión, guardaron silencio ante la prensa y solo la admitieron cuando resultó imposible negarla. El gremio considera esa actitud como “inaceptable, impropia y nociva para la credibilidad del máximo tribunal del país”.

“Quien integra la Corte Suprema no puede comportarse como operador político ni como subordinado del Poder Ejecutivo”, sostiene el pronunciamiento, remarcando que la falta de transparencia y la “oscuridad deliberada” que rodeó el encuentro revela una preocupante subordinación del Poder Judicial.

Exigen explicaciones públicas e inmediatas

El Colegio de Abogados exige a los ministros involucrados explicaciones completas y públicas, señalando que no se trata de un acto de cortesía, sino de un “deber constitucional”.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué se negoció, qué se discutió y por qué se ocultó. El silencio solo confirma las sospechas de injerencias indebidas”, advierte el comunicado.

Advierten sobre intentos de minimizar el hecho

La organización jurídica sostiene que cualquier intento de justificar o minimizar la reunión será interpretado como “un agravio a la República” y una burla a los paraguayos que esperan una justicia independiente y ética.

Asimismo, recuerda a los ministros de la Corte que el cargo que ocupan “es un mandato de la Nación”, no un instrumento al servicio de intereses partidarios. “La justicia sometida deja de ser justicia y pasa a ser instrumento de poder”, afirma el documento.

Llamado a la defensa de la independencia judicial

El comunicado concluye con un llamado urgente a las instituciones democráticas, la sociedad civil y la comunidad jurídica para que no toleren “atropellos ni sometimientos”. El gremio insiste en que la independencia judicial debe ser defendida “con firmeza, sin miedo y sin concesiones”.

“El Paraguay no necesita magistrados que se esconden para pactar con el poder político. Necesita jueces que honren su investidura y recuerden que su único compromiso es con la Constitución y con el pueblo”, finaliza el pronunciamiento.