Chase niega crisis interna en bancada cartista

El senador Natalicio Chase (ANR, HC) aseguró que no existe ninguna discusión formal sobre su continuidad. “No, no existe eso, no hay ningún análisis de ese tipo. Mientras los colegas del bloque no digan lo contrario”, afirmó al ser consultado.

Ante versiones que atribuían que sería reemplazado por el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, Chase también negó esa posibilidad. “No, no hay ningún análisis al respecto, no tuvimos ninguna reunión al respecto”, sostuvo.

El acusado senador Erico Galeano (ANR), quien había señalado “diferencias personales” con Chase al justificar su salida del bloque cartista, también fue tema de consulta. Chase dijo desconocer a qué se refiere Galeano. “En algún momento me ha de contar cuáles son sus problemas personales”, expresó.

Confianza interna y rumores de reemplazo

Pese a los cuestionamientos, Chase afirmó mantener el apoyo del núcleo mayoritario. “Hasta el momento sí”, respondió cuando se le preguntó si contaba con la confianza de sus colegas.

Sobre las versiones que apuntan a otros legisladores interesados en reemplazarlo como líder, el senador minimizó la figura del cargo.

“Ser líder de bancada es un trabajo de secretaría general, de todos los senadores. Puede ser cualquier senador. No es una carga; es una distinción, pero con trabajo adicional”, explicó.

También reconoció que implica una responsabilidad.

Respecto al clima dentro del bloque oficialista, luego de que Galeano, el excomisario Carlos Núñez Aguero y el senador Alfonso Noria se apartaran del grupo, Chase aclaró que cada caso responde a factores distintos.

Sobre Galeano, dijo que ya no formaba parte formal de la bancada desde hace tiempo, aunque acompañaba proyectos del Ejecutivo.

En cuanto a Núñez y Noria señaló: “Ustedes saben cuál es el enojo del comisario Núñez y con quién es su desacuerdo. Y también la misma cosa con el senador Noria. Particularmente ellos dos no tienen diferencia con ningún miembro de la bancada, sino más bien una falta de acuerdo con el Poder Ejecutivo”.

La exsenadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, había acusado a Chase de haber orquestado su salida del Congreso y de ser el responsable de la filtración de audios que revelaban supuestos arreglos por dinero, cargos y compra de votos.