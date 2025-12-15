Tratarán la “Ley anti Rivas” y prohibir celulares en aulas

El proyecto de ley que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021 sobre los requisitos para la designación de representantes del Congreso ante el JEM viene siendo cajoneado desde su presentación en 2023, pero ahora aparentemente hay intención de darle trámite puesto que fue incluido en el orden del día de mañana en Diputados a pedido del vicelíder de la bancada de Honor Colorado, diputado Miguel del Puerto.

La modificación de ley plantea que además de poseer título de abogado, los representantes del Senado y Diputados ante JEM acrediten cuanto menos 10 años de ejercicio previo de la profesión, ya sea como jueces, fiscales o abogado particulares, o en bien la docencia en alguna facultad de Derecho.

Esto a raíz de los casos de presuntos abogados “mau” que incluso llegaron a presidir el JEM, como es el caso del senador cartista Hernán Rivas (procesado penalmente por dicho caso) y el del exdiputado cartista Orlando Arévalo, que se vio forzado a renunciar tras el caso “La mafia manda”.

El punto en controversia estará en el periodo de mandato, ya que opositores y disidentes también propone acortar el plazo actual de 3 años, a solo uno con posibilidad de reelección.

Por su parte, los cartistas plantean que el tiempo en el cargo sea de dos años y medio, pero sin posibilidad de reelección.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado cartista José Rodríguez, buscará que su proyecto que “prohíbe totalmente el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas del Paraguay”, se trate en el Senado junto al otro proyecto (con el mismo fin) que remitió el Ejecutivo.