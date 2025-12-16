En comisiones del Senado, aplazan desafuero del ministro de Agricultura

La jueza Melisa Fernández Franco, días atrás, solicitó el trámite al Congreso ante un proceso judicial en contra de Carlos Giménez por violencia física, lesión y amenaza a un conductor dentro de una comisaria.

El órgano asesor de la Cámara Alta, presidido por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), también resolvió pedir al pleno postergar el pedido de desafuero en la sesión prevista para mañana miércoles.

Igualmente, se aprobó pedir un dictamen constitucional a los asesores de la comisión el Dr. Emilio Camacho y Marcos Köhn Gallardo para posteriormente convocar a Giménez, trámite que si no se concreta esta semana, se aplazará hasta marzo de 2026.

Zacarías Irún intentó imponer su postura de que Giménez no tiene fueros al ser un senador con permiso. Sostuvo que el pedido de la jueza era improcedente. Citó como ejemplo y jurisprudencia otro caso, con el mismo protagonista, en que el gobernador del departamento de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis (ANR, HC), presentó una querella contra Giménez.

Recordó que tras remitir el pedido de desafuero, el magistrado retiró su nota, atendiendo que actualmente el denunciado ejerce como ministro y no como legislador activo.

El senador Ramón Retamozo (ANR) pidió convocar al ministro antes de una resolución. El opositor Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que la Constitución brinda el fuero desde el momento de la elección e incluso antes del juramento. Pidió entonces recurrir a los asesores Camacho y Köhn.

Los senadores Mario Varela (ANR) y Eduardo Nakayama (independiente) coincidieron con su colega opositor.

Antecedentes del caso Carlos Giménez

Según los datos, el ciudadano Norman Rafael Urbieta González denunció que Giménez lo agredió en el predio de la comisaría 10ª de Asunción.

Esto debido a que previamente Urbieta tuvo un percance automovilístico con Fermina Mercedes Caje, quien sería la pareja del ministro de Agricultura.