Última ordinaria de Diputados del año

Entre los puntos más controvertidos se encuentran dos proyecto que buscan apretar mediante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a los ciudadanos y empresarios para pague sus impuestos municipales.

También, entre los primero puntos se encuentra el proyecto de absorción de la Secretaría de Repatriados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y un plan de restituir la “compensación” a municipios de Canindeyú afectados por al desaparición de los Saltos del Guairá con la construcción de Itaipú que sería aprobado.

También intentarán dar trámite al proyecto de ley “Anti Rivas”, que consiste en agregar como requisito para la designación de representantes del Senado y Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), además de tener título de abogado, el demostrar 10 años de ejercicio en la profesión o la docencia.