ANR aprueba manual contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Con 61 presentes, la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en modalidad presencial y virtual, analizó hoy en su orden del día con tres puntos en el orden del día, entre ellos, el tratamiento del denominado Manual de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La sesión fue presidida por Horacio Cartes, titular de la ANR. Con mayoría absoluta de miembros de la Junta por el movimiento Honor Colorado, se observó la presencia de los senadores colorados disidentes Lilian Samaniego, Juan Afara y Mario Varela.

En el análisis del documento, el apoderado de la ANR, Wildo Almirón, informó que el manual es un requisito establecido por la Ley de Financiamiento Política 6501/20, que modifica las normativas sobre financiación política y establece a las organizaciones políticas como sujetos obligados. “El Partido Colorado, es una de las primeras organizaciones políticas en cumplir con esta obligación, habiendo ya incorporado disposiciones sobre conductas de desobediencia en su código ético, expresó.

“Nosotros somos una de las primeras nucleaciones políticas que cumplimos con este requisito. Ya introducimos la previsión de la conducta de desobediencia a la ley de financiamiento de nuestro código de ética y conducta. Nos faltarán ajustar algunas cosas en el futuro, como el organigrama del Partido Colorado, manual de funciones de los funcionarios y otras cosas que iremos haciendo con el tiempo. Pero aprobar este manual, que contiene las bases mínimas exigidas, tanto por la Seprelad, como por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es un avance importante de nuestro partido respecto a la prevención del lavado de activos en todas sus formas e incluyen a candidatos, aportantes y donantes de campañas electorales”, manifestó el apoderado.

Almirón señaló que, a cuánto a la prevención del financiamiento del terrorismo, el manual “es una existencia no solamente de las normas internas, sino que también de convenios internacionales firmados por la República”.

Por su parte, el apoderado y secretario general de la ANR, Eduardo González Báez, dijo que el manual de financiamiento político y “la lucha contra el dinero que puede ser incorporado a las campañas políticas de manera irregular”.

“Recalcando que somos realmente el único partido que ha cumplido el 99% con la ley de financiamiento y incluso sostener nuevamente, porque es importante. Mencionar, que los demás partidos, incluso aquellos que han propuesto la ley de financiamiento, ni siquiera han llegado al 50% en el cumplimiento de la ley. Este es otro avance más del partido en el cumplimiento de la ley, como nos caracteriza”, manifestó el apoderad González Báez.

En la ANR son recurrentes los candidatos a cargos electivos salpicados por el dinero sucio, incluso varios con procesos judiciales.