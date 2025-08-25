Tercer intento para iniciar juicio a Erico Galeano por vínculos con A Ultranza

El Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado que integran los jueces Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos intentará hoy, por tercera vez, arrancar el juicio oral y público al senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso A Ultranza Py.

La primera convocatoria al parlamentario acusado fue el martes 17 de junio, a las 7:30, pero “chicaneó” para suspender la audiencia, ya que 15 minutos antes del horario fijado recusó a los fiscales Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico; y Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Ambos agentes fueron confirmados, primero por parte de la fiscal adjunta Soledad Machuca y luego por el propio fiscal general del Estado Emiliano Rolón. Posteriormente, el tribunal volvió a programar el inicio del juicio oral para el pasado martes 19 de agosto.

En dicha ocasión Erico cambió de defensa y designó a los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia como nuevos representantes; y los mismos solicitaron aplazar el juicio por 10 días hábiles para preparar la defensa. Sin embargo, el tribunal postergó hasta hoy el juzgamiento y la Cámara ratificó la fecha.

Acusación fiscal contra Erico Galeano

La acusación sostiene que el senador colorado Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En ese contexto, el ahora legislador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco, es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro de nuestro país, según la acusación.

La Fiscalía indica también que Erico Galeano, a más de obtener beneficios económicos a sabiendas de que estos provenían del narcotráfico del esquema liderado por “Tío Rico” y Marset, habría permitido que el primero pueda introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

En ese sentido, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, sindicado como testaferro de Insfrán Galeano y prófugo de la Justicia, en fecha 14 de octubre del año 2020. La transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto de transacción, de acuerdo con la acusación.

La semana pasada, luego de la segunda suspensión del juicio, Galeano dijo que es un “perseguido político”, sin embargo es el único de los más de 20 acusados en el caso A Ultranza que no fue a la cárcel, ya que consiguió medidas alternativas.