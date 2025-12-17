Polémica por Plaza Naciones Unidas: “Nenecho” presume obra entregada con demora

La Municipalidad de Asunción reinauguró esta semana la plaza Naciones Unidas, ubicada en el barrio Mburicaó de la capital, y el exintendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez publicó mensajes en redes sociales celebrando el hecho como un logro mayoritariamente de su administración.

“Solo Dios sabe porque no estuvimos para la foto en el corte de esa cinta, pero todos saben que estuvimos desde el principio de la carrera hasta faltando 10 metros antes de llegar a la meta (sic)”, escribió el intendente en Instagram, en un “reel” que muestra imágenes del acto de inauguración, al que acudió con su esposa, la senadora cartista Lizarella Valiente (ANR, Partido Colorado).

La plaza Naciones Unidas fue durante años uno de los símbolos visibles del fracaso de la administración de la Municipalidad de Asunción por parte de Óscar Rodríguez, quien en agosto de este año se vio obligado a renunciar a su cargo luego de que una intervención de la Comuna asuncena corroborara denuncias de graves irregularidades administrativas que hizo la Contraloría General de la República.

Años de retraso

La obra debía ser pagada con fondos de bonos G6 (2020). Sin embargo, ese dinero desapareció y la Municipalidad tuvo que financiar la renovación del espacio verde con fondos propios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Plaza Naciones Unidas: Retoman obras; Bello no quiere hablar de Nenecho

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trabajos de renovación comenzaron en marzo de 2023 con un acto de palada inicial que contó con presencia del entonces intendente Rodríguez. Culminaron más de dos años y medio después, ya bajo la administración del intendente Luis Bello (ANR), también cartista, quien sucedió a Rodríguez en el cargo en agosto.

El intendente Bello culpó de los retrasos en las obras a la empresa contratista que fue adjudicada con la obra, D&D Arquitectura, y anunció en octubre de este año la rescisión unilateral del contrato de la Municipalidad con la misma.

Lea más: Plaza Naciones Unidas: Bello rescindirá contrato y comuna no tiene por qué pagar, afirman

La firma contratista, por su parte, amenazó con demandar a la Municipalidad por supuestos incumplimientos de parte de la administración de Rodríguez y la negativa de su sucesor de llegar a un acuerdo para la rescisión.