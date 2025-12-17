Senaduría vitalicia: esta ley habilita a todos los expresidentes, sostiene Bachi Núñez

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez se refirió a su proyecto de senaduría vitalicia y recordó que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia se menciona que los senadores vitalicios no tienen ningún impedimento para ser senadores activos.

“Lo que queremos es reglamentar una vez que tenemos ya la sentencia de la Corte, que es lo que tenemos. Esos senadores electos y proclamados no juraban porque había una mayoría coyuntural, que en una resolución administrativa hasta ellos se autojuramentaron, es lo que pasó”, expresó.

Sobre la hipótesis de que quieren dejar en la línea de sucesión a Horacio Cartes, que asuma como senador y posteriormente que él vuelva al poder en la presidencia, se limitó a invitar a que lean el proyecto de ley.

“En el artículo 10 de ese proyecto de ley es claro, que los senadores vitalicios que hayan renunciado o pedido permiso, como quieren incluir a algunos colegas, no formarán la mesa directiva”, mencionó.

Ante la insistencia en el caso del presidente del Partido Colorado, Bachi recalcó: “Esta ley que reglamenta la constitución habilita a todos los expresidentes de la República. A todos”.

En otro momento, Bachi dejó en claro que este trabajo se hizo netamente en el Congreso, con los asesores.

En cuanto a una posible rebelión que le están preparando en ambas cámaras, el titular del Congreso indicó: “Si no hay rebelión, a mí me preocuparía. El espíritu del legislador es tratar de conciliar, hablar, construir mayoría, entonces felicito a los que están trabajando por diferentes candidaturas".