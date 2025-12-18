¿Johana Vega de vacaciones?: Diputados designa a sus miembros en Comisión Permanente

Tras una larga demora —marcada, según trascendidos, por la resistencia a asumir la “guardia” durante el receso parlamentario que arranca mañana y se extiende hasta el 1 de marzo— Latorre finalmente designó a los miembros titulares y suplentes que representarán a la Cámara Baja.

Lea más: Tensión en el cartismo: ni Zacarías Irún, ni Colym; Peña nomina a Maidana para la Permanente

El cartismo tiene mayoría propia entre sus titulares, estando la nómina conformada de la siguiente manera:

Néstor David Castellano Escobar (ANR, HC). Jazmín Narváez Osorio (ANR, HC). Esteban Martín Samaniego Álvarez (ANR, HC) José Ramón Rodríguez Maciel (ANR, HC). Alejandro Darío Aguilera Elizaur (ANR, HC). Bettina Rosmary Aguilera Paniagua (ANR, HC). Juan Manuel Añazco Vera (ANR, B - aliado cartista). Daniel Fernando Centurión González (ANR, Añeteté). Jorge Ramón Ávalos Mariño (PLRA, A). Carlos María López López (PLRA, PL). Adrián Darío “Billy” Vaesken Vázquez (PLRA, C). Hilda María del Rocío Vallejo Ávalos (Partido Patria Querida).

Este año, la presidencia de la Comisión Permanente recae en el Senado, y quedaría a cargo de un cartista. Aún falta que la Cámara Alta designe oficialmente a sus 6 titulares y 3 suplentes.

No obstante, el cartismo tiene mayoría propia en ambos casos, en caso de querer tratar algún tema de interés durante el receso parlamentario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De vuelta en Diputados, los suplentes (que asumirán en caso de ausencia de los titulares son: David Manuel Jara Espinoza (ANR, HC); Edgar Milciades “Nito” Chávez Brizuela (ANR, HC), Benjamín Cantero Ramírez (ANR, HC); Marcelo Rafael Salinas González (PLRA, A); Luis Federico Franco Alfaro (PLRA, PL) y Guillermo Ariel Rodríguez Duré (Yo Creo).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se esperaba que entre los miembros de la Comisión Permanente se designara a legisladores que durante el periodo ordinario tuvieron poca participación, ya sea por viajes continuos o poca productividad. Sin embargo, no fue el caso.

Entre algunos más relevantes se puede citar el caso de la diputada cartista Johana Vega que viajó este año a Europa y Cancún (México) junto a su pareja, el titular de Petropar Eddie Jara, en ambos casos por motivos particulares.

También destaca por tener nula participación en los debates la esposa del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, la diputada Fabiana Souto, que también gozará de vacaciones durante casi dos meses y medio.

El presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez convocó para mañana, a las 10:30 en la sala de sesiones del Senado, para la instalación de la Comisión Permanente.