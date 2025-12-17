Senado trata este miércoles nueva patente de vehículos

La iniciativa tiene media sanción desde la semana pasada y busca aumentar la recaudación para intendencias, justamente a puertas de las elecciones municipales del próximo año. En este caso, imponiendo contradictorios topes (en contra de humildes y a favor de potentados) para el cobro de impuesto por habilitación vehicular.

Diputados dicen que el fin es fijar las habilitaciones por pago de impuesto a rodados en todas las municipalidades de la República del Paraguay igual a un jornal mínimo (G. 111.502). También se establece como tope máximo para el cobro de este impuesto el equivalente a un salario mínimo (G. 2.899.048), lo que beneficia a dueños de vehículos de alta gama o de lujo.

Al topear para arriba, evitan cobrar parte del impuesto a autos de mega lujo, como ser un Porsche Cayene 2025, cuyo valor imponible es G. 960.296.920, o una camioneta Mercedes Benz, modelo G-63 del año, con valor imponible de G. 1.076.930.173.

Lea más: Diputados aprieta a más humildes para que intendentes recauden más y favorecen a autos de lujo

Es este último caso, por ejemplo, perdonarán el cobro de G. 331.742 (diferencia respecto a lo que corresponde por valor imponible) al propietario de un auto de lujo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros proyectos en Senado

En otros puntos se analizará el proyecto “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”, presentado por el senador Derlis Osorio (ANR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro punto polémico es el proyecto De compensación por parte del Estado Paraguayo a la ciudad de Saltos del Guairá y los municipios de Canindeyú en reparación por la desaparición de los Saltos del Guairá, en el marco de la distribución de royaltíes y compensaciones de Itaipú, presentado por Alfonso Noria (ANR), Rafael Filizzola (PDP) y Rubén Velázquez (Yo Creo).

En cambio, el pleno postergaría el pedido de desafuero del senador con permiso y ministro de Agricultura, Carlos Giménez, por un caso de agresión física.