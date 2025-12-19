Política
19 de diciembre de 2025 - 01:00

Hoy instalan la comisión permanente y pondrán al frente a un cartista

Patrick Kemper (Hagamos) uno de los opositores que voto para que el cartismo presida la Cámara de Senandores.
Patrick Kemper (ANR, cartista) sería designado presidente de la Comisión Permanente hoy.Fernando Romero, ABC Color

Luego de que ayer a duras penas -aparentemente por falta de predisposición- se designasen sus 18 miembros, hoy a las 10:30 en la sala de sesiones del Senado se prevé la instalación de la Comisión Permanente del Congreso, que estará operativa hasta la vuelta del receso parlamentario el 2 de marzo. Pondrán al frente a un cartista.

Por ABC Color

El último en firmar la resolución de designación de sus 6 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Permanente fue el presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez y es el que más expectativa generaba, ya que de entre ellos saldrá el presidente de la comisión, el cual presuntamente será el cartista Patrick Kemper, mientras que por la oposición -de manera testimonial- se presentaría el liberal Éver Villalba.

Los seis senadores titulares son: Patrick Kemper, Natalicio Chase (ambos ANR, HC), Dionisio Amarilla (liberocartista), Colym Soroka (ANR, independiente), Éver Villalba (PLRA) y Juan Afara (ANR, disidente). Los suplentes son Ramón Retamozo, Erico Galeano y Lizarella Valiente (todos ANR).

Por su parte, cerca del mediodía de ayer, el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre hizo lo propio y designó a sus 12 miembros titulares y 6 suplentes.

Ellos son los cartistas Néstor Castellano, Jazmín Narváez; Esteban Samaniego, José Rodríguez, Alejandro Aguilera, Bettina Aguilera, el aliado cartista Juan Manuel Añazco (ANR, B) y el colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Añeteté).

También los liberales Jorge Ávalos Mariño (A), Carlos María López (PL) y Adrián “Billy” Vaesken (C) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Los suplentes son los cartistas David Jara; Édgar “Nito” Chávez y Benjamín Cantero; los liberales Marcelo Salinas (A); Federico “Freddy” Franco (PL) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo).

Por ahora no informaron de posibles temas que ameritarían convocar al Congreso durante el receso parlamentario.