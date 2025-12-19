Hoy instalan la comisión permanente y pondrán al frente a un cartista

El último en firmar la resolución de designación de sus 6 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Permanente fue el presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez y es el que más expectativa generaba, ya que de entre ellos saldrá el presidente de la comisión, el cual presuntamente será el cartista Patrick Kemper, mientras que por la oposición -de manera testimonial- se presentaría el liberal Éver Villalba.

Los seis senadores titulares son: Patrick Kemper, Natalicio Chase (ambos ANR, HC), Dionisio Amarilla (liberocartista), Colym Soroka (ANR, independiente), Éver Villalba (PLRA) y Juan Afara (ANR, disidente). Los suplentes son Ramón Retamozo, Erico Galeano y Lizarella Valiente (todos ANR).

Lea más: ¿Johana Vega de vacaciones?: Diputados designa a sus miembros en Comisión Permanente

Por su parte, cerca del mediodía de ayer, el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre hizo lo propio y designó a sus 12 miembros titulares y 6 suplentes.

Ellos son los cartistas Néstor Castellano, Jazmín Narváez; Esteban Samaniego, José Rodríguez, Alejandro Aguilera, Bettina Aguilera, el aliado cartista Juan Manuel Añazco (ANR, B) y el colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Añeteté).

También los liberales Jorge Ávalos Mariño (A), Carlos María López (PL) y Adrián “Billy” Vaesken (C) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Lea más: Esto dijo Maidana sobre presidir la Comisión Permanente, las fugas de HC y la reunión secreta

Los suplentes son los cartistas David Jara; Édgar “Nito” Chávez y Benjamín Cantero; los liberales Marcelo Salinas (A); Federico “Freddy” Franco (PL) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo).

Por ahora no informaron de posibles temas que ameritarían convocar al Congreso durante el receso parlamentario.