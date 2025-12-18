Esto dijo Maidana sobre presidir la Comisión Permanente, las fugas de HC y la reunión secreta

El receso parlamentario se inicia el 21 de diciembre de este año y se extenderá hasta el 1 de marzo del 2026, por lo que la Comisión Permanente del Congreso Nacional se instalará el próximo 19 de diciembre.

Uno de los nombres que sonaba para presidir la misma era el de Derlis Maidana, senador oficialista, quien incluso tuvo la promesa e intención de presidir la Cámara de Senadores para el tercer año de este periodo legislativo, hecho que finalmente no ocurrió.

Sobre la posibilidad de presidir la Comisión Permanente, dijo que el propio Santiago Peña, Presidente de la República, lo llamó personalmente a ofrecerle el cargo.

“El presidente Peña me llamó personalmente a ofrecer cuando yo estaba en Bruselas el 2 de diciembre de este año. Yo le dije que prefería terminar este periodo legislativo, tomarme un breve receso para entrar con todo nuevamente desde marzo”, respondió ante la consulta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De esta manera, quien sería aparentemente el que presida la Comisión Permanente sería el senador oficialista Patrick Kemper.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña confirma presencia de Cartes en reunión secreta con ministros de la Corte

Promesa de presidir el Congreso

Sobre la propuesta de presidir el Congreso, hecho que fue truncado por su colega y correligionario Basilio “Bachi” Núñez, dijo que es algo que ya ocurrió, pero que siempre “viene al tapete”.

Se refirió a las fugas de Honor Colorado, argumentando que es natural que haya turbulencia dentro de un equipo, aunque no descartó que ponga en riesgo la mayoría cartista si no tratan el tema en la debida forma.

“Yo creo que falta mayor diálogo con el Ejecutivo, para mí son intereses más bien políticos que seguramente están siendo afectados en los departamentos y creo que debemos de, aprovechando este receso, conversar con el Presidente porque nosotros también siempre hemos apoyado todas las iniciativas del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

Fue el propio Santiago Peña quien confirmó la presencia de Horacio Cartes en la reunión con el presidente de la CSJ, César Diesel Junghanns, y los ministros Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón.

Lea más: Reunión secreta: Tribunal de Ética Judicial abre proceso a ministros de la CSJ

Reunión secreta

Sobre este tema, Maidana dijo que Martínez Simón, con quien mantuvo una reunión esta mañana, le dijo que el único tema que trataron durante la misma fue el techo presupuestario que como Poder Judicial están preocupados por la construcción de los juzgados de J. Augusto Saldívar, San Lorenzo, de Yby Yaú y un cuarto lugar que no recordó.

Sobre que la presencia de Cartes se puede interpretar como un intento de interferencia de la justicia, respondió citando como ejemplo lo que ocurre en Brasil, donde Jair Bolsonaro, con su ministro Sergio Moro, persiguió y encarceló a Luiz Inacio “Lula” Da Silva y lo mismo ocurrió con la inhabilitación de Bolsonaro recientemente, tras su condena por el intento de golpe de Estado tras las elecciones en las que resultó ganador Lula.

Al consultarle la posibilidad de que Cartes haga lo mismo con Mario Abdo Benítez, respondió que si Honor Colorado hubiera querido actuar así, ya lo hubiera hecho, al recordar que cuentan con mayoría en ambas cámaras e incluso en la Corte.

“Si nosotros hubiésemos actuado en ese sentido, ya lo hubiésemos hecho. Tenemos mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Corte. No creo que, primero, el presidente Peña no le va a pedir, en segundo, no se van a prestar ellos a perseguirle a adversarios por políticos, más todavía que con el nuevo sistema penal, la persecución penal tiene que provenir a instancia del Ministerio Público”, señaló.

Dijo que a la reunión solo le faltó darle publicidad, no se tenía que haber hecho esa omisión, pero en el resto no cambia mucho el fondo de la cuestión.