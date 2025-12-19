Pese a críticas, Bachi Núñez defiende gestión del Congreso

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, calificó como positivo el desempeño del Parlamento durante el año legislativo. Frente a las críticas de la oposición sobre un supuesto uso abusivo de la mayoría, Núñez señaló que “no hubo atropellos” y aseguró que la aprobación de proyectos se ajustó al reglamento interno y al marco democrático.

Mencionó por ejemplo la reforma del transporte, que consideró un “legado para el presente y futuros gobiernos”. No obstante, ese fue uno de los proyectos más cuestionados por la falta de debate y dudas sobre cambios reales en el sistema, que está altamente colapsado.

Este Congreso no solo destituyó a la senadora Kattya González con una causa que luego fue desestimada, sino que en reiteradas ocasiones cerró oradores y aprobó proyectos de manera exprés sin permitir mucho debate.

También se generaron muchos hechos de violencia, discusiones acaloradas y polémicas incluso por audios filtrados que dan a entender pagos para aprobación de proyectos.

Medidas para frenar suba de precios

El titular del Congreso también abordó la suba del dólar y los precios de la canasta básica, que afectan directamente el poder adquisitivo de la ciudadanía. Al respecto, Núñez aseguró que, junto a la Comisión Permanente, se buscarán mecanismos para que los precios de alimentos, transporte y combustible disminuyan.

“El subsidio tiene que bajar y los transportistas deben ajustar los pasajes. Esto es un llamado de atención para sectores económicos y para las instituciones del gobierno”, declaró ante la prensa.

Mafia de los pagarés: ¿juicio para ministros?

Respecto al caso de la mafia de los pagarés, Núñez recordó que el Senado conformó una comisión investigadora que visibilizó un caso que existía desde hace 15 años.

Sobre la posibilidad de impulsar juicios políticos a ministros de la Corte, indicó que “es una cuestión que debe nacer en Diputados” y reiteró que la independencia de cada Cámara es respetada por el Senado.