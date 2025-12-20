FF.AA.: Remesas irán a retiro por falta de ascensos en la Armada

El comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.), César Moreno Landaira , aludió al caso del comandante interino de la Armada, vicealmirante Cristhian José Rotela Valdez. Este hecho obligará a que varios oficiales pasen a retiro en la institución castrense.

El 18 de setiembre pasado el presidente de la República y comandante en Jefe de las FF.AA., Santiago Peña, dispuso el nombramiento de Rotela Valdez, en sustitución del vicealmirante Lucio Benítez Escalante, quien había asumido en junio del 2024. Rotela Valdez debe ascender al rango de almirante, como dispone la Ley N° 1115/97 “Estatuto del Personal Militar”.

“Es una atribución del señor Presidente de la República. Él (Rotela) está ocupando el cargo en forma interina, que no tiene un tiempo, un plazo. Eso puede ser un año, puede ser dos años, pero es una atribución del Presidente de la República”, expresó el general Moreno Landaira a ABC.

Lea más: FF.AA.: Decreto oficializa ascenso de 83 oficiales

Consultado si el general de División Alcides Lovera Ortiz, actual jefe de Gabinete Militar de la Presidencia de la República, pasará a retiro debido a la situación en la Armada, respondió: “Y la ley establece eso. Establece que cuando un oficial menos antiguo asciende a un cierto grado, entonces todos los que están por encima, que no hayan ascendido, que pertenezcan a otra remesa, pasan al retiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña dispone masivos cambios en el alto mando de las Fuerzas Militares

Este jueves último Santiago Peña firmó dos decretos por los cuales oficializa el ascenso al grado inmediato superior de 83 oficiales de las FF.AA. La decisión del Ejecutivo se da tras el acuerdo constitucional del Senado, que aprobó la promoción de todos los oficiales, sin cuestionamientos