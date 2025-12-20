Giuzzio critica que la justicia tenga miedo de accionar contra los políticos

Recientemente, el exministro Arnaldo Giuzzio presentó una apelación contra la desestimación de su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos contra el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

Al respecto, Giuzzio apuntó que “parece que los actores políticos son los que abren y cierran la canilla de la Justicia”, ya que por ejemplo recordó que su denuncia contra HC fue desestimada con el argumento de que era basada en “prensa negativa” hacia el colorado.

Incluso recordó que cuando fue a la Fiscalía para declarar, el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, también se encontraba en el lugar junto a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

Asimismo, dijo que cuando un caso avanza, sería porque dentro del ámbito político aparentemente “soltaron la mano” al implicado, como podría estar ocurriendo con el presidente de Petropar, Eddie Jara, sobre quien pesan varios cuestionamientos y ahora tiene una serie de observaciones en su declaraciones juradas.

“Hay un temor en la Justicia de accionar en contra de políticos, salvo excepciones”, agregó.

Con el ejemplo de Jara, Giuzzio detalla que para la Contraloría es llamativo el aspecto de las cuentas a cobrar a terceros que declaró el funcionario, sin embargo, estos montos no son comparables a las cifras exorbitantes que figuraban en las DD. JJ. de Cartes, sin embargo, para la institución, estas eran “correspondidas”, es decir, no correspondían a alguna irregularidad.

