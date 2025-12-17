Protegen a Eddie Jara para que llegue al 14 de febrero y compre rosas, afirma senadora

En el informe de la Contraloría que realiza seis observaciones a las declaraciones juradas de Eddie Jara, presidente de Petropar, se destacan autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.

La mayoría cartista se impuso para blindar al funcionario al rechazar pedidos de informes, incluso un pedido de examen de correspondencia de bienes de Eddie Jara, planteados por legisladores de la oposición.

Además de eso, también este año se dio a conocer la relación amorosa que mantiene Jara con la diputada colorada cartista Johana Vega, a quien el titular de Petropar hace lujosos regalos, como un arreglo floral que copó el pleno de la Cámara de Diputados el día del cumpleaños de la legisladora.

La senadora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, ironizó sobre esta situación y afirmó que el cartismo busca proteger a Jara para que llegue al 14 de febrero, día de los enamorados, y que pueda comprar rosas a su pareja.

“Lo de Eddie Jara es una vergüenza. Yo no sé por qué ahora le están blindando. Primero Francisco Ruiz Díaz, ahora Eddie Jara. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es protegerle para llegar al 14 de febrero y él pueda comprar más rosas. Es lo único que se me ocurre, porque ese señor no ha aportado absolutamente nada. En Petropar no se ha hecho prácticamente nada y lo que tenemos adelante es solamente un Eddie Jara enamorado”, refirió.

Jara debería ser procesado

El informe de Contraloría da indicios de sospecha de desvíos de fondos de la petrolera estatal, ya que hay inconsistencia en la rendición de cuentas que hizo el actual titular, Eddie Jara.

Para la senadora, debido a estos cuestionamientos Jara debería ser destituido, procesado y condenado, ya que se trata de dinero público, más aún cuando la empresa que administra está quebrada, no trae ningún beneficio al Estado Paraguayo; sin embargo, el titular se pasa dilapidando el poco dinero que tiene el Estado paraguayo.

“Hay más de G. 3.000 millones que no puede justificar, o sea, estamos hablando de delincuentes, porque no puede ser que un ratero o una persona que ha robado un kilo de carne de una de las conocidas empresas de Paraguay esté en la tapa de los diarios y sean inmediatamente trasladados, esposado a la comisaría y estamos hablando de G. 3.000 millones, G. 5.000 millones, US$ 10 millones y resulta ser que estos tipos están libres”, criticó Paredes.

Senaduría vitalicia

El senador Basilio “Bachi” Núñez presentó su proyecto de ley para reglamentar la senaduría vitalicia, con el que se estaría dando la posibilidad a los expresidentes de la República a ejercer el cargo de senadores si son electos, lo que beneficiaría a Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, ambos que participaron de elecciones como candidatos a senadores, fueron electos y proclamados, pero no pudieron jurar.

La senadora Paredes dejó en claro que desde la bancada de Cruzada Nacional van a rechazar la modificación del artículo 189 de la Constitución Nacional, ya que el mismo es imperativo al establecer que los expresidentes serán senadores vitalicios, lo que no deja lugar a dudas.

“Rechazamos categóricamente que quiera ser manipulado nuevamente el Congreso para lograr objetivos personales. De Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. Acá no nos vamos a engañar. Esto está digitalizado a través también de la Corte Suprema de Justicia, que no tenemos que olvidar esa reunión secreta que tuvieron justamente los ministros de la Corte”, dijo.

Agregó que Núñez busca hacer un globo sonda para ver cómo la ciudadanía reacciona ante la propuesta que finalmente beneficiaría a una cúpula de “amigos del poder”. Sostuvo que quien lleva la bandera de este proyecto es Horacio Cartes, que quiere volver a toda costa al Congreso, lo que abriría “una ventana” para después “abrir la puerta” a la reelección presidencial.

Entre los temas candentes que quedan pendientes de este año, citó además del caso de Eddie Jara, el caso de venta de tierras de la cabecera del puente del Corredor Bioceánico en Carmelo Peralta a precios irrisorios por parte del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (Indert), cuyo titular, Francisco Ruiz Díaz, es cuestionado. También recordó la reunión secreta entre seis ministros de la Corte con Santiago Peña, en la que presuntamente estuvo Horacio Cartes.

“Hoy se trata pedido del ascenso de los policías. Hay gente que ha levantado inclusive el código rojo de narcotraficante y dicen que pasaron el polígrafo. Hay personas que están investigadas, tienen causa abierta en tribunales; sin embargo, dice que pasaron el polígrafo. O sea, ahí realmente para nosotros el polígrafo fue instrumentado, lastimosamente, para favorecer a los amigos”, concluyó.