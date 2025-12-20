Repudian “autoritarismo” y “bastardeo” a instituciones

“Nuestro objetivo y plan es ponerle freno al copamiento y derrocar el proyecto autoritario. Ese es el plan que tenemos. Nosotros no venimos aquí en este espacio para cumplir nada más con un periodo y legitimar procesos. Venimos para denunciar, exigir y hacer ese contrapeso constitucional para preservar nuestra democracia y lo vamos a hacer desde el lugar donde estemos”, afirmó Villalba.

El mismo aclaró que ellos denuncian el aumento de actitudes autoritarias por parte del gobierno de Santiago Peña, pero aclarando que para el poder real lo tiene el titular de la ANR, Horacio Cartes.

“Hay que decir con nombre y apellido: El poder radica en Horacio Cartes”, a quién “el poder Legislativo, el judicial, los órganos extrapoder responden” y “eso no esta bien”, enfatizó Villalba.

Acotó que mientras exista un liberal, habrá quien haga frente a este proyecto autoritario. Si bien dijo no tener una cuestión personal con Soroka, sí le reprochó su fanatismo hacia el dictador Alfredo Stroessner.

Finalmente dijo que su rechazo a la candidatura del candidato cartista “es una señal al pueblo paraguayo y la señal es que aún estamos muchos dispuestos a hacerle frente a este proyecto autoritario, a este proyecto que copa, que somete, que humilla a las instituciones y que responde a una sola persona”, y al “atropello y abandono” del Gobierno.