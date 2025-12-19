Política
19 de diciembre de 2025 - 11:47

Senador Colym Soroka es elegido presidente de Comisión Permanente del Congreso

Mariela Fretes

El legislador colorado “independiente” Colym Soroka fue seleccionado por sus colegas para presidir la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que tendrá a su cargo las labores legislativas en caso de que sea necesario que el Parlamento se reúna durante el periodo de receso parlamentario.

Por ABC Color

En una votación realizada hoy en el Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado) fue elegido presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, un órgano compuesto por 18 legisladores – seis senadores y 12 diputados – cuya función es sesionar de manera extraordinaria si algún tema lo amerita durante el periodo de receso parlamentario que se extenderá hasta el próximo 2 de marzo.

El senador Soroka, autodenominado colorado “independiente”, obtuvo 12 votos, mientras que el senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico) obtuvo dos votos y hubo tres abstenciones.

El diputado oficialista cartista Néstor Castellano (ANR) fue designado vicepresidente de la Comisión.

Los últimos rumores en el Congreso previos a la votación de hoy apuntaban no al senador Soroka, sino al cartista Patrick Kemper (ANR) como el favorito a quedarse con la presidencia de la Comisión Permanente.

¿Quiénes integran la Comisión Permanente?

Además de los senadores Soroka, Villalba y Kemper, la Cámara Alta designó como integrantes titulares suyos de la Comisión Permanente a Natalicio Chase (ANR, cartista), Dionisio Amarilla (PLRA, cartista) y Juan Afara (ANR, disidente).

Los senadores suplentes son Ramón Retamozo, Erico Galeano y Lizarella Valiente, todos de la ANR.

Junto a Castellano, los diputados titulares en la Comisión son los colorados Jazmín Narváez; Esteban Samaniego, José Rodríguez, Alejandro Aguilera, Bettina Aguilera, Juan Manuel Añazco y el disidente Daniel Centurión.

También integran la comisión los liberales Jorge Ávalos Mariño, Carlos María López y Adrián “Billy” Vaesken junto a Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

Los suplentes son los cartistas David Jara, Édgar “Nito” Chávez y Benjamín Cantero; los liberales Marcelo Salinas y Federico “Freddy” Franco; y Guillermo Rodríguez (Yo Creo).