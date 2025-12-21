Hubo dos fallidos intentos anteriores de reglamentar la senaduría vitalicia

El presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) prendió la mecha en la última semana legislativa porque presentó un proyecto de ley que busca “reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional”, supuestamente a título personal y no a pedido del titular de la ANR, Horacio Cartes.

Recordemos el episodio de 2017 cuando intentó su reelección presidencial buscando torcer la Constitución, conocido como “enmienda mau”. La ambición política de Cartes terminó en una tragedia con el asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana, en la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando la Policía Nacional atracó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Comparativo entre las tres propuestas sobre senaduría vitalicia

<b>Basilio Núñez (2025)</b> <b>Mario Abdo Benítez (2023)</b> <b>Varios Diputados (2011)</b> Procedimientos de renuncia y habilitación para candidaturas como senadores activos. Renuncia a la senaduría vitalicia por nota al Congreso. Supresión de la senaduría vitalicia por vía de la enmienda constitucional El ex presidente quedará habilitado para postularse a cargos electivos, pudiendo además ocupar cualquier cargo público exceptuándose la candidatura presidencial Gozan solo de inmunidad de opinión. Derógase el Artículo 189 de la Constitución Nacional El senador vitalicio, cuya renuncia haya sido aceptada, y electo como senador titular, posteriormente, estará sometido a las disposiciones del reglamento de la cámara de Senadores y tendrá las mismas prerrogativas y obligaciones que sean inherentes al cargo de senador. Pueden perder sus fueros al ser procesados penalmente Convocatoria a Referéndum Constitucional Estarán excluidos del proceso de constitución e integración de autoridades de la Cámara de Senadores Estarán excluidos de formar parte de la mesa Directiva

Fuente: Sistema de Información Legislativa Paraguay (Silpy)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este caso, Bachi se adjudicó esta iniciativa legislativa de “reglamentar” y durante su presentación aseguró que Cartes no influyó en su decisión. “El que menos habla de la senaduría es Horacio”, afirmó Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego agregó que la experiencia de un expresidente “no se compra en una despensa de barrio”, por lo cual sería un privilegio tener a Cartes como senador activo.

El proyecto de ley de Bachi cuenta con 11 artículos; sin embargo, lo más sugestivo está en el noveno punto, que establece que un expresidente de la República puede renunciar a la senaduría vitalicia, si quiere, para competir en las elecciones (internas y generales) y convertirse en senador activo.

El artículo 10 indica que, una vez electo, tendrá las mismas prerrogativas y obligaciones inherentes al cargo de senador activo. Esto significa que podría quedar en algún momento en el tercer lugar en la línea de sucesión del poder a un exjefe de Estado, modificando la naturaleza jurídica del art. 189 de la Constitución, con lo cual no se puede considerar reglamentación sino modificación. Es decir, una especie de “reelección solapada” dependiendo de la coyuntura política.

Proyecto Marito

En mayo de 2023 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Mario Abdo Benítez (ANR), presentó también un proyecto para reglamentar el artículo 189. Principalmente, sugirió que los expresidentes solo tengan inmunidad de opinión y no de proceso judicial. También propuso en su proyecto la posibilidad de renunciar a la senaduría vitalicia, pero no se mencionaba la opción de cargos electivos, sino más bien para ser ministros o diplomáticos. Esta propuesta había sido muy debatida, principalmente en la inmunidad, teniendo en cuenta que Cartes estaba en la mira de la justicia brasileña en ese momento. El proyecto fue enviado al archivo.

Suprimir el artículo

También en marzo de 2011 un grupo de diputados presentó un proyecto de ley, no para reglamentar el artículo 189, sino para suprimirlo completamente y de esa manera “borrar” la senaduría vitalicia directamente. El principal impulsor fue el entonces diputado liberal Víctor Ríos, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de ley contaba con tres artículos, el primero era derogar el artículo 189 de la Constitución, el segundo la remuneración de los artículos constitucionales y tercero fue comunicar al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que convoque un referéndum constitucional.

Los diputados firmantes de la iniciativa de enmienda fueron: Víctor Ríos, Blanca Lila Mignarro, Ariel Oviedo, Artemio Barrios, Wilson Dávalos, Oscar Tuma, Víctor Yambay, Juan A. Denis, David Ocampos, Daniel Fleitas, Elva I. Martínez, Pedro González, Hugo Capurro, Ramona Mendoza, Salustiano Salinas, Blas Lanzoni. Este proyecto tampoco tuvo aceptación legislativa y se remitió al archivo.

Lugo, de Presidente a senador activo

El artículo 189 de la Constitución establece taxativamente que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quorum. Tendrán voz, pero no voto”.

En ese contexto, el único expresidente que ocupó una banca en el Legislativo de manera activa fue Fernando Lugo (Alianza), debido a que fue sometido a juicio político. Paradójicamente fue él quien no dejó jurar como senador activo a los expresidentes colorados Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes.

Reunión fue para pactar impunidad, dice senador

La reunión secreta entre seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia y el presidente Santiago Peña (y supuestamente no estuvo el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes) fue para pactar impunidad, afirmó el senador Eduardo Nakayama.

Peña intentó de nuevo días pasados justificar el encuentro, pese a que fue secreta y no se incluyó en la agenda oficial. Es más, ni siquiera estuvieron invitados los nueve ministros de la Corte; solo los que tienen afinidad con la ANR, el partido de gobierno.

El legislador liberal recordó que esta situación se trató de ocultar expresamente, tanto que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), habló de “mito”, de que se estaban inventando cosas, etc., y culpó de vuelta a la oposición. “Primero terminaron admitiéndolo los mismos ministros de la Corte que estuvieron involucrados en la reunión. Luego, el mismo Presidente de la República, quien también confirmó la presencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, señaló el parlamentario. Posteriormente, el jefe de Estado se desdijo.

“Esto lógicamente daña tremendamente la imagen de la democracia paraguaya, porque la democracia se basa en un régimen de partidos donde los poderes tienen que tener una relación directa e institucional y no una relación partidaria”, sostuvo Nakayama.